Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu final bölüm izle full HD, kesintisiz

        Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun final bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba akşamı final bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin final bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin final bölümünde, Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler. Bora Karsu'ya özel bir iş teklifinde bulunur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu final bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yayınlanacak 50. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Dizinin final bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Ayça ve Hakan’ın iş hayatları iyi gidiyordur. Ama aşk, evlilik ne durumda, Ayça bundan emin değildir. Derken Hakan’ın evlilikle ilgili düşüncesi netleşir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu final bölüm izle full HD…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          İhsan, Gülnaz’la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başlar.

        • 3

          Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler.

        • 4

          Bora Karsu’ya özel bir iş teklifinde bulunur.

        • 5

          Ayça ve Hakan’ın iş hayatları iyi gidiyordur.

        • 6

          Ama aşk, evlilik ne durumda, Ayça bundan emin değildir. Derken Hakan’ın evlilikle ilgili düşüncesi netleşir.

        • 7

          Diğer yandan Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan’la Ekrem’in flört ettiğini konuşuyor, Nazan’la dalga geçiyorlardır.

        • 8

          Düğün günü gelir çatar. Hepsi bir arada Gülnaz ve İhsan’ın nikahı kıyılır ve hemen sonrasında bu ikilinin herkese bir sürprizi vardır.

        • 9

          SANDIK KOKUSU FİNAL BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin final bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Habertürk Anasayfa