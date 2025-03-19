Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yayınlanacak 50. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Dizinin final bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Ayça ve Hakan’ın iş hayatları iyi gidiyordur. Ama aşk, evlilik ne durumda, Ayça bundan emin değildir. Derken Hakan’ın evlilikle ilgili düşüncesi netleşir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu final bölüm izle full HD…