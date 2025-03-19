Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun final bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 19 Mart Çarşamba akşamı final bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin final bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin final bölümünde, Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler. Bora Karsu'ya özel bir iş teklifinde bulunur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu final bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yayınlanacak 50. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Dizinin final bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 50. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Ayça ve Hakan’ın iş hayatları iyi gidiyordur. Ama aşk, evlilik ne durumda, Ayça bundan emin değildir. Derken Hakan’ın evlilikle ilgili düşüncesi netleşir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu final bölüm izle full HD…
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SANDIK KOKUSU’NUN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
İhsan, Gülnaz’la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başlar.
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Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler.
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Bora Karsu’ya özel bir iş teklifinde bulunur.
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Ayça ve Hakan’ın iş hayatları iyi gidiyordur.
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Ama aşk, evlilik ne durumda, Ayça bundan emin değildir. Derken Hakan’ın evlilikle ilgili düşüncesi netleşir.
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Diğer yandan Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan’la Ekrem’in flört ettiğini konuşuyor, Nazan’la dalga geçiyorlardır.
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Düğün günü gelir çatar. Hepsi bir arada Gülnaz ve İhsan’ın nikahı kıyılır ve hemen sonrasında bu ikilinin herkese bir sürprizi vardır.
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SANDIK KOKUSU FİNAL BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin final bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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