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Sandık görevlisi ücreti açıklandı mı? 2023 sandık başkanı/görevlisi ne kadar ücret alıyor?

Sandık görevlisi ücreti açıklandı mı? 2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor?

Sandık görevlisi ücreti, 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için oy kullanacak. Seçimlere kısa bir süre kalmasıyla sandık görevlisi görev tanımı ve ücretleri sorgulamasız hız kazandı. İşte YSK listesi ile 2023 seçmen sandığı başkanı/görevlisi ücreti ile ilgili son bilgiler...

Giriş: 10.05.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi için sandık başına gidecek. Yurt içi ve yurt dışında milyonların oy kullanacağı Genel Seçimlere kısa bir süre kala sandık görevlisi ücretleri araştırması yoğunlaştı. Peki, sandık görevlisi ücreti açıklandı mı? 2023 sandık başkanı ve görevlisi ne kadar ücret alıyor? İşte konuya dair ayrıntılar...

  • SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?

    Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

  • 2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

  • SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

    - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

    - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

    - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

    - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

    - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

    - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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