İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, düzenlediği iftar davetinde iş dünyasını ve gümrük camiasını bir araya getirdi. Mesleklerinin 110. yaşını da kutlayan gümrük müşavirlerinin onur konuğu Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay idi. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin; dış ticaret işlemlerinin %92’sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirlerinin 110 yıllık tecrübe ve bilgisine dış ticaret erbaplarının daha fazla önem vermeleri gerektiğini belirtti.

İNSAN KAYNAĞI YÜZ BİNİN ÜZERİNDE

Keskin sözlerine şöyle devam etti: “Gümrük müşavirlik şirketlerinin insan kaynağı 100 binin üzerindedir. Bu insan kaynağı ile güvenli, hızlı ve kolay dış ticaret işlemlerinin yapılması için çalışmaktayız. Yaptığımız her işlemde ülke çıkarlarını en üst seviyede korumaya özen göstermekteyiz. Altı milyonun üzerinde gümrük beyannamesini biz hazırlamaktayız. Bu beyannamelerde hem devletimizin hem de dış ticaret erbabının haklarını korumaktayız. Fakat buradaki en büyük sıkıntı üstlendiğimiz risklere rağmen dış ticaret erbaplarının işimizi tam anlayamaması. Hatta zaman zaman hizmet bedellerimizi kamu tarafında pazarlık konusu yapmaya çalışmaktalar. Yeni havalimanı açıldı biliyorsunuz. Burada ihracatta yaptığımız bir işlemden 145 TL, YYS ve OKS Belgeli işlemlerden 70 TL hizmet bedeli alırken, sadece havaalanına gidiş dönüş masrafımız 200 TL. Biz buradan para kazanmayı bırakın, zarar ediyoruz. Defalarca dile getirdiğim bir başka masraf konusu da kiralar: Muratbey Gümrüğü’nde 19 m2 yere 7500 TL kira öderken İstanbul Havaalanı’nda m2 için 170 euro ödemekteyiz. Sadece bu iki örnek bile İstanbul bölgesindeki meslektaşlarımızın ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını anlatmaya yetecektir. İşimizin kalitesinden taviz vermeden çalışabilmemiz için iyi bir asgari ücret tarifemizin olmalı. Şu çok iyi bilinmeli ki; gümrük müşavirleri dış ticaretimizin ve gümrüklerimizin sigortası ve güvencesidir.”

YENİ MESLEK ODASI KURULACAK

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, sanayici ve gümrük müşavirleri arasında köprü oluşturarak hızlı, güvenli ve kolay gümrük işlemlerinin yapılmasını ve bu doğrultuda dış ticaretin büyümesini hedeflediklerini dile getirdi. Bakan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllar sizlerin arasında çalıştım. Mesleğinizin çok zorluklarla yapıldığını en iyi bilenlerdenim. Dış ticaret şirketlerinin patronları gümrüğün mantığını iyi anlamalı ve zamanında doğru adımları atmalı. Sizlerin yüzyılı aşan deneyimlerinizden daha fazla yararlanmaları dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıyacaktır. Sayın başkanınız Serdar Keskin'i sanayicilerimizle, dış ticaretçilerimizle bir araya getirip hem gümrüğün işleyişini hem de dış ticarettin rekabet mantığını iyi anlatmalıyız. Dış Ticaretçiler böylelikle hem gümrük işlemlerinin hızlandırırlar hem de hatalı işlemler nedeniyle cezalarla karşı karşıya kalmazlar. Sanayici, dış ticaret erbabı ve gümrük müşavirleri buluşmasının ilk adımını Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunda atacağız.” Bakan Yardımcısı Turagay, Gümrük Müşavirleri Meslek Odası’nın kurulması ve gümrük müşavirleri 2019 asgari ücretinin iyileştirilmesinin gündemlerinde olduğunu da belirtti.