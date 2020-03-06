AA

Girişimcilik Haftası dolayısıyla derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde temel politika bileşenlerinden biri olarak belirlenen girişimcilik konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşları, ekosistemdeki aktörleri çeşitli mekanizmalarla teşvik ediyor.

"Geleneksel Girişimci Programı" ile kuruluş ve performans desteği olarak 60 bin liraya kadar katkı veren KOSGEB, "İleri Girişimci Programı" ile de bunların yanında teknoloji düzeylerine göre desteklerle danışmanlık hizmetleri için 370 bin liraya kadar finansman sağlıyor.

Performans desteği kapsamında girişimcilerin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda, her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında, bugüne kadar 4 bin 735 işletmeye 28,9 milyon lira, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında ise 2 bin 996 işletmeye 155,2 milyon lira kaynak aktarıldı.

TÜBİTAK'TAN, FİKİR AŞAMASINDAN PAZARA KADAR DESTEK

TÜBİTAK, "1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)" ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini destekliyor.

Program kapsamında girişimcilere eğitim verilirken, sanayi deneyimi olan rehberlerle girişimciye teknik, ticari ve idari konularda katkı da sağlanıyor. Programda desteklenmeye hak kazanan girişimlere personel, teçhizat ve hizmet alımı gibi giderleri için 200 bin liraya kadar hibe veriliyor.

BİGG ile desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin 1229 projesine, 2019 fiyatlarıyla yaklaşık 200 milyon liralık kaynak aktarıldı.

Öte yandan AR-GE ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalar, çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. Teknoparklarda yer alan firmalar, vergisel avantajların yanı sıra, mentorluk, iş eşleştirmeleri, ticarileşme ve ihracat destekleri gibi devlet desteklerinden yararlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde hayata geçirilen "Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı" kapsamında kurulacak 5 girişim sermayesi fonunun, yatırımcılardan getireceği kaynaklarla, ilk kapanışta yaklaşık 630 milyon lira, son kapanışta ise 1,1 milyar lira toplam fon büyüklüğüne ulaşması ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişime yatırım yapması öngörülüyor.

"GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KALKINMA HIZINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA muhabirine, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmak istediklerini belirterek, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücünün, kalkınma hızını doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Varank, "Filiz girişimlerde yenilik yapma iştahı oldukça yüksek. Biz de bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle bu iştahı kalıcı hale getiriyoruz. Bu firmalarımızın başarıları ve geliştirdikleri yenilikçi ürünler, uluslararası basının da sıklıkla dikkatini çekiyor. Ekosistemde yer alan tüm aktörlerin, sunduğumuz teşvikleri en iyi şekilde değerlendirmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Mevcut durumda Türkiye'de girişimciliğin neredeyse tamamen kamu tarafından desteklendiğini dile getiren Varank, "Ancak bu sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapı değil. Özel sektörün de buradaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip, risk alması lazım. Bu manada birlikte iş yapma kültürünün, özel sektöre hakim olmasını istiyoruz." dedi.

Varank, gelecek dönemde girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturmak için somut adımlar atacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okullarda, iş yerlerinde ve teknoparklarda açık inovasyon yaklaşımının öğretilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz. Melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artırarak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız."