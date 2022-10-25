Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'da Saha Expo'da sorularını yanıtlıyor
Biz aslında Türkiye'nin milli projelerinin, teknolojik projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bu manada Türkiye'nin Otomobili projesini, Türkiyeli otomotiv endüstrisini çağ atlatacak proje olarak görüyoruz. Biz bu tavır içinde iken, CHP lideri ve İYİ Parti liderini davet etmemiz gerektiğini düşündük. Sadece onları değil CHP ve İYİ Partili milletvekellerini de davet ettik. Gelsinler bu gururu beraber yaşasınlar. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugün de şahitlik etsinler istedik. Gerçekten gösterdikleri hoş bir tavır değil. Daha önce şirkete sorduk, 'davet etmek ister misiniz' diye. Onlar da 'sayın bakanım sizin davet etmeniz daha şık olur' dediler. Kendilerine davetiyeyi gönderdik. Bu işin siyasi tarafı yok ama kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun sözleri var, 'Bir araç tanıttılar, nerede üretiyorsunuz, fabrikası nerede' dendi. Şirket bütün adımlarını attı. Araç tanıtıldı, fabrikanın temelleri atıldı. Seri üretimin yapılacağı kampüsün inşaatı tamamlandı.
Deneme üretimleri başladı. Cumartesi günü banttan inmiş araçları sayın Cumhurbaşkanımız tanıtmı olacak. Seri üretimden çıkmış aracın hemen satılması anlamına gelmiyor. Siz Avrupa pazarında bu aracı satmak istiyorsanız tip onayı almanız gerekiyor. Seri üretim bandından çıkmış araçlar tip onayı testlerine gidecekler. Doğrulanması gerçekleştiğinde bu araçlar satışa çıkmış olacak. Hedef süre ise 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması. İlk çeyrekte 2023 yılı hedefleri yaklaşık 17-18 bin araç üretebilmek. Seri üretim araçlar burada deneme üretimlere başladı. Biz 29 Ekim'de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcını yapmış olacağız. Vatandaşta oluşan heyecandan gerçekten çok memnunuz. Normalde mutlaka haftanın bir günü dışarı çıkmaya çalışıyorum, mutlaka markete gitmeye çalışıyorum. Özellikle kendi başıma, ailemle dışarı çıkmayı çok önemsiyorum. Bunlar sizin dinamizminizi kaybetmemenizi sağlayan işler. Sipariş almaya pastaneye gittim. Üzerimde TOGG'un montu vardı. Dedi ki tezgahtar arkadaş, "O üstünüzdeki bizim bildiğimiz TOGG mu?" dedi. 'Böyle bir projede çalışmak ne kadar gurur verici' dedi. 3 yıldır ismi bilinen bir marka TOGG. Gerçekten herkes tanıyor. Bu kadar heyecan verici projeye muhalefet liderlerinin gelmemesini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Muhalefetten milletvekilleri gelirlerse en iyi şekilde ağırlarız.
Ayrıntılar gelecek...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!