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Sanayi üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 düşerken, geçen aya göre yüzde 5,5 arttı

Giriş: 10.05.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Sanayi üretimi aylık yüzde 5,5 arttı
HABERTURK.COM

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

ÜRETİM AYLIK YÜZDE 5,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

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