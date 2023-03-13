Samsung’un ay fotoğrafları sahte mi?

Teknolojinin gelişmesi ile cep telefonlarımız sadece telefon olmaktan çıkıp, akıllı cihazlar haline dönüştüler. Yalnızca mesaj gönderip, sesli konuşmaktan çok daha fazlasını yapabilen bu cihazlarımız yakın zamanda en pahalı fotoğraf makinelerine dahi taş çıkartabilecek fotoğraflar çekmeye de başladı.

Tanıtım günlerinde megapikseller havada uçarken, süper zoom özellikleri de telefon üreticilerinin kampanyalarını süsleyen özelliklerinden. Şöyle tam bir dolunayın fotoğrafını tüm detaylarıyla çekip sosyal medyamızda paylaşmak, hepimizin de hoşuna gidecek bir durum elbette. Ancak şu anda gündemi meşgul eden yeni konu bu fotoğrafları aslında kameranın çekmediği, bu paylaştıklarımızın yalnızca yapay zekânın yarattığı bir görüntü olduğu... Ortaya atılan bir iddia Samsung'un kullandığı AI (Yapay zekâ) ile çekilen Ay fotoğraflarını yalnızca sahte bir detaylandırma ile yansıttığı.

'SPACE ZOOM' İLE ÇEKİLENLER GERÇEK FOTOĞRAF DEĞİL İDDİASI

Samsung, Galaxy S20 Ultra ile 'Space Zoom' özelliğini tanıttı ve bununla birlikte, şirketin pazarlama materyalinde ve internette hepimizin gördüğü etkileyici ay çekimlerini yakalamak için kullanılabilecek bir 100x büyütme seçeneği gösterdi. Ancak Reddit tarafından bu görüntülerin sahte olduğu iddia edildi. Samsung'un bir AI (yapay zekâ) modelinden yararlanması ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturmak için verileri bir araya getirmesinden başka bir şey olmadığı belirtildi.