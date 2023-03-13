Samsung’un ay fotoğrafları sahte mi?

Teknolojinin gelişmesi ile cep telefonlarımız sadece telefon olmaktan çıkıp, akıllı cihazlar haline dönüştüler. Yalnızca mesaj gönderip, sesli konuşmaktan çok daha fazlasını yapabilen bu cihazlarımız yakın zamanda en pahalı fotoğraf makinelerine dahi taş çıkartabilecek fotoğraflar çekmeye de başladı.
Tanıtım günlerinde megapikseller havada uçarken, süper zoom özellikleri de telefon üreticilerinin kampanyalarını süsleyen özelliklerinden. Şöyle tam bir dolunayın fotoğrafını tüm detaylarıyla çekip sosyal medyamızda paylaşmak, hepimizin de hoşuna gidecek bir durum elbette. Ancak şu anda gündemi meşgul eden yeni konu bu fotoğrafları aslında kameranın çekmediği, bu paylaştıklarımızın yalnızca yapay zekânın yarattığı bir görüntü olduğu... Ortaya atılan bir iddia Samsung'un kullandığı AI (Yapay zekâ) ile çekilen Ay fotoğraflarını yalnızca sahte bir detaylandırma ile yansıttığı.
'SPACE ZOOM' İLE ÇEKİLENLER GERÇEK FOTOĞRAF DEĞİL İDDİASI
Samsung, Galaxy S20 Ultra ile 'Space Zoom' özelliğini tanıttı ve bununla birlikte, şirketin pazarlama materyalinde ve internette hepimizin gördüğü etkileyici ay çekimlerini yakalamak için kullanılabilecek bir 100x büyütme seçeneği gösterdi. Ancak Reddit tarafından bu görüntülerin sahte olduğu iddia edildi. Samsung'un bir AI (yapay zekâ) modelinden yararlanması ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturmak için verileri bir araya getirmesinden başka bir şey olmadığı belirtildi.
YÜZLERCE ALGORİTMA İLE AY’IN YÜZEYİ OLUŞTURULUYOR
Reddit yazarı u/ibreakphotos, kanıt sunmak için özel çalışmalar yaptı ve kameralar tarafından görüntüyü işlemek için çok az bir iş yapıldığını, Ay’ın fotoğrafının makine öğrenme algoritması ile oluşturulduğunu iddia etti. Ay’ın bu gerçek görüntüsünü indirerek 170X170 çözünürlüğe düşüren ve tüm ayrıntıları kaldırarak bir 'Gaus Bulanıklığı' uygulayan kişi, daha sonrasında bu bulanık görüntüyü 4x'e yükseltti, böylece Ay'ı gören herkes şimdi neler olup bittiğinin daha net bir resmine sahip oldu.
BULANIK FOTOĞRAFTAN AY GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKARTTI
Odasındaki tüm ışıkları kapatan u/ibreakphotos isimli kullanıcı, akıllı telefonuyla monitörünü yakınlaştırarak bir görüntü yakaladı. Hem ayın bulanık görüntüsünün hem de telefonundan alınan görüntünün yan yana karşılaştırmasını yaptı.
Samsung'un, AI (yapay zekâ) modellemesinin bulanık bir ay fotoğrafında dahi eksik olacak kraterler gibi olağanüstü detaylar içeren bir fotoğraf ortaya çıkarttığını böylece kanıtladığını belirtti.
İnternet sitesinde yayınlanan içerikte, “Marka ay resimlerinizde ayın dokusunu kurtarmak / eklemek için AI / ML (ayın 100'lerce görüntüsü üzerinde eğitilmiş sinir ağı) kullanıyor ve bazıları bunun kameranızın yeteneği olduğunu düşünürken, aslında değil. Bu yalnızca keskinleştirme değil, birden fazla kareden ayrıntı eklemiyor çünkü bu deneyde tüm kareler aynı miktarda ayrıntı içeriyor” denildi.