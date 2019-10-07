Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold için yapılan bir test, cihazın sağlamlığıyla ilgili yeni soru işaretlerini de doğurdu. Güney Koreli Samsung’un daha önce paylaştığı test videolarında sorunsuz olarak 200 bin kez açılıp, kapatılan Galaxy Fold’un menteşesi, yapılan son testte 120 bin kez açılıp kapatılmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

Dijital yayıncılık platformu CNET’in YouTube üzerinden canlı olarak yayınladığı bu ilginç sağlamlık testinde, Samsung Galaxy Fold özel bir cihaz ile yaklaşık 14 saat boyunca aralıksız olarak sert bir şekilde açılıp, kapatıldı.

Teste, cihazın katlanabilir mekanizmasının bel kemiğini oluşturan menteşesinin, 120 bininci katlamadan sonra çalışamaz hale geldiği görüldü.

İŞTE O TEST

Samsung ise daha önceki aylarda paylaştığı video ile Galaxy Fold’un nasıl katlandığını göstermişti. Şirketin bu testlerinde Galaxy Fold’un günce 100 feda olmak üzere 5 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde katlanabiliğini ileri sürmüştü. Samsung, 200 bin katlanmaya denk gelen bu testlerin bir haftada gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

14 SAATTE 120 BİN KEZ KATLANDI

CNET’in yaptığı bu testte ise Galaxy Fold yaklaşık 14 saatte, 120 bin kez katlandı. Diğer bir deyişle telefonun ekran menteşesine, daha kısa sürede daha fazla basınç uygulandı.

BU DA SAMSUNG'UN TESTİ

Her iki testin de aslında gerçek kullanımda olan katlanma sıklığını yansıtmadığı belirtmekte fayda var.

Ancak yine de Samsung’un Galaxy Fold’u ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka testte de 18 bin 500 katlamadan sonra cihazda piksel sorunları gözlenmeye başlandığı dikkate alındığında, yaklaşık 2 bin dolara satılan bu telefonun önümüzdeki dönemde Samsung’un başına yeni sorunlar açabileceği de gün yüzüne çıkmış oldu.