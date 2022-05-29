Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Feci olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. M.D. (57), Altınova Mahallesi'nde arkadaşının tarlasının kenarında bulunan sulama kanalını temizlediği esnada elektrik hattındaki akıma kapıldı.

AA'nın haberine göre; çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.D'nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.