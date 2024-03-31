"İTALYA, IRKÇILIĞI ÇÖZMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALI"

"Jesus - Acerbi olayına hiç girmeyeceğim ama İtalya'da çok fazla yabancı var ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Irkçılık birçok ülkede var ama İtalya bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı, İtalya Futbol Federasyonu kararlı bir şekilde müdahale etmeli"