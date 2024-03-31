Omar Colley'den Süper Lig yorumu: Az taktik, çok koşu!
Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Süper Lig'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Gambiyalı savunma oyuncusu, Türkiye'deki baskının İtalya'ya göre daha fazla olduğunu belirtirken, İtalya Ligi'nde son dönemde yaşanan ırkçılık olaylarına da değindi.
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Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Omar Colley, İtalyan basınına konuştu.
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Gambiyalı oyuncu, Türkiye'deki taraftarların İtalya'daki taraftarlara göre daha coşkulu olduğunu ve bu sebeple Türkiye'de baskının biraz daha fazla olduğunu ifade etti.
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Colley'in açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim. Dördüncüyüz ama takım için biraz zor bir sezon... Taraftarlar haklı olarak daha yukarılarda olmamızı istiyor."
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"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL, İTALYA'DAKİNDEN FARKLI"
"Kendimi iyi hissediyorum ama buradaki futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu. Sampdoria'da mutlu anlar yaşadım. Son birkaç sezonumuz zor geçti ama her zaman maçları takip ediyorum, kalbimdeler..."
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"TÜRKİYE'DE IRKÇILIK OLAYLARINI HİÇ GÖRMEDİM"
"Türkiye'de taraftarlar çok sıcak ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar. İtalya'da bu anlamda daha az baskı var. Ama Türkiye'de ırkçılık olaylarını hiç görmedim. İtalya'da olanlardan dolayı üzgünüm. Orası benim ikinci evim. "
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"İTALYA, IRKÇILIĞI ÇÖZMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALI"
"Jesus - Acerbi olayına hiç girmeyeceğim ama İtalya'da çok fazla yabancı var ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Irkçılık birçok ülkede var ama İtalya bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı, İtalya Futbol Federasyonu kararlı bir şekilde müdahale etmeli"
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