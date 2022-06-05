Samsun'da 3 araç kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun'dan Ordu istikametine giden Zeki Oral'ın kullandığı 53 K 4274 plakalı kamyon, Terme eski devlet hastanesi kavşağında önce Zeynep Sezgül yönetimindeki 34 NK 0998 plakalı otomobille, ardından Tuğba Yeşilyurt idaresindeki 52 ACN 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Sezgül (30) ile beraberindeki Ümmihan Sezgül (60) ve Ahmet Sezgül (61) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Terme Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Ahmet Sezgül kurtarılamadı.