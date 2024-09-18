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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi Celtic- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi Celtic- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Bugün devam eden maç programında Celtic- Bratislava'yı konuk ediyor. Bu sezon İskoçya Premiership'te oynadığı 5 maçı da kazanan yeşil beyazlılar, Bratislava'yı saf dışı bırakarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Celtic- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:52
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Celtic ile Bratislava kozlarını paylaşacak. Liglerinde oynadığı maçların ardından iki takımda Avrupa sahnesinde galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. Celtic Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Hollanda'lı hakem D. Makkelie yönetecek. Peki, Celtic- Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          CELTİC- BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN?

          Celtic- Bratislava Şampiyonlar Ligi mücadelesi 18 Eylül Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          CELTİC- BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Celtic- Bratislava karşılaşması dijital platform tabii spor 2 üzerinden üyelik oluşturanlar izleyebilecek.

          Dolayısıyla karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.

        • 4

          CELTİC MUHTEMEL 11

          Schmeichel, Johnston, Carter, Scales, Taylor, Engels, Mcregor, Hatate, Kühn, Furuhashi, Maeda

        • 5

          BRATİSLAVA MUHTEMEL 11

          Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer, Szoke, Kucka, Barseghyan, Tolic, Weiss, Strelec

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