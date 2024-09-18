Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Celtic ile Bratislava kozlarını paylaşacak. Liglerinde oynadığı maçların ardından iki takımda Avrupa sahnesinde galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. Celtic Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Hollanda'lı hakem D. Makkelie yönetecek. Peki, Celtic- Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...