Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları

        Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında namağlüp yoluna devam eden Sparta Prag, bu seriyi devam ettirerek Salzburg karşısında galibiyet hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Sparta Prag ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Liglerinde oynadığı maçların ardından iki takımda Avrupa sahnesinde galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. Çekya'da oynanacak olan karşılaşmayı Slovenya'lı hakem Obrenovic yönetecek. Peki, Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          SPARTA PRAG- SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

          Sparta Prag- Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba (bugün) 19.45'te oynanacak.

        • 3

          SPARTA PRAG- SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

          Sparta Prag- Salzburg mücadelesini dijital platform tabii spor üzerinden üyelik oluşturanlar izleyebilecek.

          Dolayısıyla karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.

        • 4

          SPARTA PRAG MUHTEMEL 11

          Vindahl, Vitik, Panak, Zeleny, Preciado, Birmancevic, Solbakken, Wiesner, Laçi, Tuci, Haraslin

        • 5

          SALZBURG MUHTEMEL 11

          Blaswich, Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic, Diambou, Gourna, Gluh, Dorgeles, Ratkov, Yeo

        Bologna-Shaktar Donetsk maçı ne zaman?
        Bologna-Shaktar Donetsk maçı ne zaman?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Habertürk Anasayfa