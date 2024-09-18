Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında namağlüp yoluna devam eden Sparta Prag, bu seriyi devam ettirerek Salzburg karşısında galibiyet hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Sparta Prag ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Liglerinde oynadığı maçların ardından iki takımda Avrupa sahnesinde galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. Çekya'da oynanacak olan karşılaşmayı Slovenya'lı hakem Obrenovic yönetecek. Peki, Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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SPARTA PRAG- SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?
Sparta Prag- Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba (bugün) 19.45'te oynanacak.
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SPARTA PRAG- SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Sparta Prag- Salzburg mücadelesini dijital platform tabii spor üzerinden üyelik oluşturanlar izleyebilecek.
Dolayısıyla karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.
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SPARTA PRAG MUHTEMEL 11
Vindahl, Vitik, Panak, Zeleny, Preciado, Birmancevic, Solbakken, Wiesner, Laçi, Tuci, Haraslin
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SALZBURG MUHTEMEL 11
Blaswich, Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic, Diambou, Gourna, Gluh, Dorgeles, Ratkov, Yeo