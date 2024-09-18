Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Sparta Prag ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Liglerinde oynadığı maçların ardından iki takımda Avrupa sahnesinde galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. Çekya'da oynanacak olan karşılaşmayı Slovenya'lı hakem Obrenovic yönetecek. Peki, Sparta Prag- Salzburg maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...