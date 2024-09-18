Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Bologna ile Shaktar Donetsk kozlarını paylaşacak. Liglerinde beklentilerin altında kalan iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. İtalya'da oynanacak olan karşılaşmayı Norveçli hakem R. Saggi yönetecek. Peki, Bologna- Shaktar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...