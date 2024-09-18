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        Haberler Bilgi Spor Bologna- Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları

        Bologna- Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Bugün devam eden maç programında Bologna ile Shaktar Donetsk karşı karşıya geliyor. İtalya Seria A'da oynadığı 4 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Bologna, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak kötü gidişatı unutturmak istiyor. Peki, Bologna- Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:49
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi ilk maçlar kapsamında Bologna ile Shaktar Donetsk kozlarını paylaşacak. Liglerinde beklentilerin altında kalan iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele verecek. İtalya'da oynanacak olan karşılaşmayı Norveçli hakem R. Saggi yönetecek. Peki, Bologna- Shaktar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BOLOGNA- SHAKTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

          Bologna- Shaktar Donetsk maçı 18 Eylül Çarşamba (bugün) 19.45'te oynanacak.

        • 3

          BOLOGNA- SHAKTAR DONETKS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bologna ile Shaktar Donetsk'in kıyasıya mücadelesi TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Bologna: Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Orsolini, Aebischer, Fabbian, Ndoye, Castro

          Shaktar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi, Bondarenko, Kryskiv, Sudakov, Pedrinho, Sikan, Kevin

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