Şampiyon neden yok? Şampiyon dizisinin 22. yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Şampiyon dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanan fragmanında, yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği de belirtiliyor. İşte Şampiyon dizisine dair detaylar...

ŞAMPİYON NEDEN YOK?

Şampiyon dizisinin bu akşam neden tekrar bölümüyle ekranlara geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dizi ile ilgili güncel detaylar geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ŞAMPİYON 22. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon dizisi 1 Mart 2020 Pazar günü 22. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

ŞAMPİYON 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Fırat’a her ne şartta olursa olsun boksu bırakması gerektiğini söyler. Sağlık problemi oldukça ciddidir ve boks yapmasına engel teşkil edecek durumdadır artık. Fırat ise maçtan çekilmeyeceğini söyleyecek ve Steiger ile yapacağı maçı iptal etmeyecektir. Suna, Zafer ve Yaman’a bu durumu aktaracak ve Fırat’la konuşup onu maçın iptali konusunda ikna etmelerini isteyecektir. Fakat onlarda Fırat’ı maçtan çekilme konusunda ikna edemeyecektir.



Kerem cephesinde ise geri planda kalmış olmanın öfkesi vardır. Hastanede Nesli ve Zafer arasında konuşulanları duymuş olmasının da etkisiyle günden güne Fırat’a karşı bilenecek hatta işi bir adım öteye götürerek karşısına dikilecektir.



Elif ve Tansel’in gündemi ise her zaman olduğu gibi Derviş’ten kalan kasadır. Nihayet kasa açılır ve içinde ne olduğuna dair kafalarındaki sır perdesi aralanır. Kasayı açmak konusunda Elif’i ikna eden Tansel’in keyfine diyecek yoktur. Çünkü bir taraftan Kafkas’ın rahatsızlığı, bir taraftan ise ona günbegün cephe alan Kerem’in tutumu ortadadır.



Suna, Fırat’ı vazgeçirmek konusunda son kozunu oynar ve onu kaybetmemek uğruna en etkili silahını kullanır. Suna’nın bu son hamlesi oldukça güçlü olacaktır. Ancak Fırat, Selvi ve Zafer’i evlendirmek, oğluna güzel bir gelecek kurmak ve Şahin’in ameliyatını gerçekleştirmek uğruna Steiger maçına çıkmayı kafasına koymuştur.