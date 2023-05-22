Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Samet Akaydin, PFDK'ye sevk edildi! - Fenerbahçe Haberleri

Samet Akaydin, PFDK'ye sevk edildi!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi

Giriş: 22.05.2023 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
Samet Akaydin, PFDK'ye sevk edildi! - Fenerbahçe Haberleri
HABERTURK.COM

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaştıkları maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Mahmoud Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışını kınadı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir." denildi.

SAMET AKAYDIN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta sarı-lacivertli futbolcu Samet Akaydın'ı rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen görüntü nedeniyle kınayan bordo-mavili kulübe tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden manipülasyon ve aldatma yapıldığı oyuncumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır." denilirken, "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübünün yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü
Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!
KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.