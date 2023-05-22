Samet Akaydin, PFDK'ye sevk edildi!

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaştıkları maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Mahmoud Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışını kınadı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir." denildi.

SAMET AKAYDIN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta sarı-lacivertli futbolcu Samet Akaydın'ı rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen görüntü nedeniyle kınayan bordo-mavili kulübe tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden manipülasyon ve aldatma yapıldığı oyuncumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır." denilirken, "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübünün yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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