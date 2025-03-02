Şam Havalimanı’nda yenileme çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yıl süren Suriye İç Savaşı’nda hasar alan Şam Havalimanı’nın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı’nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettiklerini anımsattı.

Suriye’de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türkiye’den gönderilen hava seyrüsefer cihazları ve güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam edildiğini, 20 Şubat itibarıyla ise ilk teknik ekibin görevlerini tamamlayarak teslim işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti. Uraloğlu, 21 Şubat’ta ise 23 kişilik yeni bir DHMİ ekibinin görevi devralmak üzere Şam Havalimanı’na ulaştığını ve çalışmalara başladığını söyledi.

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Türkiye’nin hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik altyapısına kadar tüm kritik alanlarda destek verdiğini kaydeden Uraloğlu, “Şam Havalimanı’nın kontrol mekanizmaları büyük ölçüde zarar görmüş durumda. İlk etapta uçuş güvenliğini artırmak için iki yeni alıcı-verici telsiz sistemi kurduk. Seyrüsefer cihazlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Bölgedeki uçuşların emniyetli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına teknik çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Şam Havalimanı’nda güvenliğin en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin gönderdiği ekipmanlarla havaalanının güvenlik seviyesinin yükseltildiğini ifade etti. Ulaştırılan cihazlar arasında X-Ray ve patlayıcı iz dedektörü gibi cihazların bulunduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, havalimanı altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin sahada yoğun bir mesai harcadığını da belirtti. Uraloğlu, “Havalimanında kullanılan mevcut sistemleri de gözden geçiriyor, arızalı olanları onarıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, havalimanında yapılan çalışmalar kapsamında Şam Kule’deki telsizlerin ses kayıt cihazlarına entegrasyonunun tamamlandığını ifade etti. Aktif durumda olmayan NDB (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) cihazını onararak yeniden çalışır hale getirdiklerini de kaydeden Uraloğlu, “Hava-yer telsiz sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Haberleşme sistemleri ise test edilerek Şam Kule’de kullanılmaya başlandı.” dedi.

REKLAM Şam’daki hava trafik prosedürlerinin incelenmesi sonucunda, THY pilotlarının yaşadığı prosedür farklılıklarının tespit edilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Uraloğlu, güvenliği artırmaya yönelik adımlar da atıldığını kaydetti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şam Havalimanı terminaline X-Ray cihazları ile iz dedektörlerinin ve sıvı patlayıcı kontrol cihazının yer tespiti ve kurulumu yapıldı. Diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve havalimanında bulunan mevcut cihazların tamiratı için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, pasaport kontrol sistemleri, check-in kontuarları, bagaj taşıma sistemleri ve havalimanı çevresindeki güvenlik unsurları detaylı şekilde incelendi, faal ve gayri faal sistemler tespit edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapıldı.” Şam Havalimanı’nda acil durumlara karşı yangın güvenliği seviyesini de yükselttiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’den iki adet yerli üretim Volkan Lion 8x8 kombine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) aracı ve çeşitli yangın müdahale ekipmanları gönderildiğini anımsattı. Bakan Uraloğlu, “Teslim ettiğimiz yeni ARFF araçlarıyla havalimanının acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirdik. Eğitimler de büyük ölçüde tamamlandı. Gönderilen yedek parça ve araç aküleri ile 3 adet ARFF aracı onarılarak hizmete verildi.” dedi. Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı’ndaki havacılık altyapısını modernize etmek için teknik ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, bilgi birikimi ve teknik kapasitesiyle Suriye’deki havacılık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Seyrüsefer hizmetlerinden güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda sağlanan teknik destek, bölgedeki havalimanlarının daha güvenli ve işlevsel hale gelmesine katkı sağlayacaktır."