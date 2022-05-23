Salih Özcan, Borussia Dortmund'da!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln'de forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Köln U17, U19 ve Köln 2 formalarını terletmesinin ardından 2016 yılında A takıma yükselmişti. 1998 yılında Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Özcan, Köln formasıyla geçen sezon çıktığı 31 Bundesliga maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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