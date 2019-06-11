2022 yılında 1.8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması beklenen dijital dönüşüm alanındaki fırsatlara odaklanan dünyanın en büyük müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) şirketlerinden olan ABD merkezli Salesforce, büyük veri (Big Data) şirketi Tableau Software'i satın alıyor.

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Salesforce, Tableau Software hisselerinin tamamı için 15 milyar doların üzerinde bir tutar ödeyecek.

Satın almayla ilgili olarak Salesforce’tan yapılan açıklamaya göre Tableau Software hisseleri için nakit olarak ödenecek olan toplam tutar 15.7 milyar dolar olacak. Yapılan satın alma anlaşmasının bu yılın 3. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

İŞLEM İLK 10’A GİRDİ

Salesforce’un Tableau Software’i 15 milyar doların üzerindeki bir rakamı gözden çıkarması, bu işlemi, teknoloji alanında şu ana kadar yapılan satın almalar arasında en büyük tutarlı ilk 10 işlem arasına da sokmuş oldu.

Salesforce Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Marc Benioff, “Dünyanın bir numaralı CRM'ini, bir numaralı analitik platformuyla bir araya getiriyoruz. Tableau insanların verileri ve Salesforce da insanların müşterileri anlamasına yardımcı oluyor. Müşterinin dünyasını anlamak için ihtiyaç duyduğu bu iki platformu bir araya getiriyoruz” dedi.

Satın almayla ilgili olarak Tableau Başkanı ve CEO'su Adam Selipsky ise "Güçlerimizi birleştirmek, her yerdeki kişilerin verileri görmesine ve anlamasına yardımcı olma yeteneğimizi artıracak" diye konuştu.

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Aralarında Charles Schwab, Verizon, Schneider Electric, Southwest ve Netflix gibi şirketlerin de yer aldığı dünya genelinde 86 bin kurumsal müşterisi olan veri analitiği kuruluşu Tableau Software, 2003 yılında kuruldu.

Büyük verinin yanısıra veri analitiği ve veri görselleştirme alanında uzmanlaşan ABD merkezli şirketin 4 bin 200 çalışanı bulunuyor. Piyasa değeri 14.4 milyar dolar olan Tableau Software, 2018 yılında 1.1 milyar dolarlık gelir elde ederken, yılı 77 milyon dolarlık zararla kapattı.

HİSSELERİ YÜZDE 33 FIRLADI

1999 yılında kurulan Saleforce’un ise 35 bin çalışanı var. Piyasa değeri 120 milyar dolar olan bulut tabanlı müşteri ilişkileri yazılımı şirketi Salesforce, geçen yıl gelirlerini yüzde 26 artırarak 13 milyar doların üzerine çıkardı. Tableau Software satın almasının ardından şirketin gelirlerinin 2020 mali yılında 350 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında artması bekleniyor.

Satın alma işleminin duyurulmasının ardından ABD’de New York Borsası’nda işlem gören Salesforce’un hisseleri yüzde 5.2 düşerken, Tableau Software’in hisseleri ise yüzde 33 değer kazandı.