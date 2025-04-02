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        Haberler Dünya Saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi | Dış Haberler

        İsrail'in saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi

        İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:11 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:15
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        Saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Deyr el-Belah kentine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

        Saldırıda 1'i çocuk 2'i polis olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Saldırıda 5 polisin de yaralandığı kaydedildi.

        Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Refah kentine de hava saldırısı düzenledi.

        Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 597 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 423'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 638'e yükseldi.

        Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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