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Saklıkent yolunda snowboard yaptılar

Antalyalı snowboard eğitmeni Fatih Kaygısız, Ahmet Sarıgeçili ve Rıdvan Topçu, 1 ay gecikmeli yağışın ardından kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Saklıkent Kayak Merkezi'ne giden yolda snowboard yaptı

Giriş: 14.01.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Saklıkent yolunda snowboard yaptılar
DHA

Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre, 1 ay geç yağdı.

Kenti hafta başından bu yana etkisi altına alan fırtına ve sağanakla birlikte zirveye kar düştü. Zirvede kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.

GÜÇLÜKLE ZİRVEYE ÇIKABİLDİLER

Bölgede 2 gündür aralıksız yağan karın ardından sabah saatlerinde arazi aracıyla Saklıkent'e çıkan kayakseverler, kapanan yol yüzünden 2 bin 550 metre yüksekliğindeki zirveye güçlükle ulaşabildi.

Dönüş yolunda araca ip bağlayıp snowboard yapan eğitmen Fatih Kaygısız, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Normalde bu yol 50 dakika. Zirveye çıkmamız öğle saatlerini buldu. Dönüş yolunda kayak yaptık, mahsur kalmadan Antalya'ya döndük" dedi.

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