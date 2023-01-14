Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre, 1 ay geç yağdı.
Kenti hafta başından bu yana etkisi altına alan fırtına ve sağanakla birlikte zirveye kar düştü. Zirvede kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.
GÜÇLÜKLE ZİRVEYE ÇIKABİLDİLER
Bölgede 2 gündür aralıksız yağan karın ardından sabah saatlerinde arazi aracıyla Saklıkent'e çıkan kayakseverler, kapanan yol yüzünden 2 bin 550 metre yüksekliğindeki zirveye güçlükle ulaşabildi.
Dönüş yolunda araca ip bağlayıp snowboard yapan eğitmen Fatih Kaygısız, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Normalde bu yol 50 dakika. Zirveye çıkmamız öğle saatlerini buldu. Dönüş yolunda kayak yaptık, mahsur kalmadan Antalya'ya döndük" dedi.