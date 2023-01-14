Kenti hafta başından bu yana etkisi altına alan fırtına ve sağanakla birlikte zirveye kar düştü. Zirvede kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.

Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre, 1 ay geç yağdı.