AA

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki Kirsa Vadisi'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.

Halk arasında 'ayı gülü' ya da 'kızıl lale' olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Türkiye'de koruma altında tutuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemiyle korunan ayı gülünü de koparana 73 bin 747 lira ceza kesiliyor.

ALTERNATİF TIPTA DA KULLANILIYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeğin Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında dağılış gösteren tıbbi bir bitki türü olduğunu söyledi.

Yunan mitolojisinde "ayı gülünün", "tanrıların doktoru" olarak nitelendirildiğini dile getiren Erişmiş, şöyle konuştu:

"Alternatif tıp içerisinde kullanılan bir bitki olan 'ayı gülü', ülsere, spazma, çay olarak da kullanıldığında da öksürüğe faydası var. Afyonkarahisar'da belli bir bölgede olduğu için bu türün korunması gerekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de bu bitkinin koparılması ve biyokaçakçılıkta kullanılması durumunda 73 bin 747 lira cezai işlem uyguluyor."

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ İLGİSİ

Afyokarahisar'ın flora ve fauna açısından zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Erişmiş, "Tıbbi özelliğinin yanı sıra 'ayı gülleri', görsel olarak da dikkat çeken bir bitki türü. Bu, 'kızıl lalelerin', mayıs ve haziran aylarında Kızılören ilçesindeki Kirsa Vadisi'nde fotoğrafları çekilebilir. Son yıllarda da bölgeye doğa fotoğrafçıları da ilgi göstermeye başladı." diye konuştu.