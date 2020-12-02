Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.