"Ben bir şey yapmadım ki... Siz yaptınız!"

Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer),nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı Şahsiyet'te heyecan ve aksiyon hız kesmiyor, soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcındadır.
Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir. Amiri tarafından sahaya çıkmaması söylenen ve evrak işleriyle ilgilenen Nevra, sonunda istifa etmeye karar verdi ancak amiri tarafından istifası kabul edilmedi ve beş günlük kafa iznine çıkmasına karar verildi. Diğer tarafta yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agâh Beyoğlu, harekete geçti. Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agâh, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı.
Daha sonra da orayı benzin dökerek ateşe verdi. Agâh, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İlk öldürdüğü kişinin alnına ise "Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra Elmas." yazdı. Bu şoke edici olay ile Nevra işine yeniden geri döndü. Peki emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?
Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.
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