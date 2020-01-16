İHA

Kütahya'da yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı akşamı işe gitmek için evinin kapısından çıktığında karşılaştığı kediyi sahiplendi.

Kedi için sırt çantası da alan Demiryılmaz, işe gittiğinde eve bıraktığı kedisini işten geldiğinde sokakta birlikte gezerek vakit geçiriyor. Kedinin düzenli olarak bakımını yaparak kedi sırt çantası ile birlikte yanından ayırmıyor.

İHA'nın haberine göre, hayvansever Mehmet Demiryılmaz, "Evde yalnız yaşıyordum. 2019 yılının son günü gecesi mesai için evden dışarı çıktığımda ayağıma bir şey çarptı. İlk anda korktum ve bir de baktım ki yavru bir kedi kapıdan girmiş. Henüz 5 veya 6 aylık olduğunu veterinerlerden öğrendiğim kedi yavrusu idi" dedi.

"Ben de bunu sokakta kalmasın diye karnesini çıkartıp sahiplendim" diyen Demiryılmaz, şöyle devam etti: "Aşılarını ve bakımlarını yaptım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Duyarlı olup güzel bir örnek olabildiysem ne mutlu bana, inşallah da herkes bizim gibi düşünüyordur. İşe gittiğim zaman kedi 8 saat evde yalnız kalıyor. İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorum" dedi.