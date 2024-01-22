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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAHİLDE CANSIZ BEDEN | Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenler 8'e yükseldi! - Son dakika haberler

        Peş peşe dram! Yine Antalya! Sahilde 6 günde 8 cansız beden bulundu!

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde bu sabah 2 cansız beden daha bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan cansız beden sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:40
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        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
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        Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi´nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 cansız beden daha bulundu.

        CİNSİYETİ VE KİMLİĞİ BELİRSİZ

        DHA'da yer alan habere göre otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki cansız beden buldu.

        6 GÜNDE 8. CANSIZ BEDEN OLDU

        Cansız bedenler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cansız bedenin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 cansız beden bulundu.

        GÖÇMEN TEKNESİNİN BATMA İHTİMALİ

        Dün ise Aksu sahilinde 1 cansız beden bulundu. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cansız bedenlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

        MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE KADIN CESEDİ BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre de öte yandan Muğla’nın Köyceğiz ilçesi sahilinde bu sabah, uzuvları eksik bir kadına ait cansız beden bulundu. Soruşturma devam ediyor.

        ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Antalya Valiliği, dün, son 5 günde Antalya sahillerinde 6 cansız beden bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

        "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.´ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır.

        "LÜBNAN'DAN SURİYE'YE GÖÇMEN TAŞIYAN TEKNE KAYBOLDU"

        Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs´a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir.

        "HAKİM RÜZGAR SÜRÜKLÜYOR"

        Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır."

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        #Antalya
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