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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAHİLDE CESET | Son dakika haberi: Antalya'dan sonra Muğla! 1 kadın cesedi daha bulundu! - Muğla ve Antalya haberleri

        Antalya'dan sonra Muğla! 1 kadın cesedi daha bulundu!

        Antalya'da son 6 günde, 6 kişinin cansız bedeninin sahile vurmasının ardından bu sabah bir haber de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedi bulundu. Soruşturma devam ederken, cansız bedenin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:16
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        Antalya'dan sonra Muğla! 1 kadın cesedi daha bulundu!
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        Muğla'da olay, Köyceğiz ilçesi Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        İHA'da yer alan habere göre yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        DÜZENSİZ GÖÇMENE AİT OLABİLİR

        Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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