Sağlıklı cilt için yapılması gerekenler

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için; cilde değer vermek ve ona iyi davranmak gereklidir. Bu da bakım ve sağlıklı yaşam koşulları sağlanarak oluşturulabilir. Cildin bakımı ve çevresel etkenlerin olumsuz etkilerinden korunması için özen göstermekle işe başlamalısınız. Öncelikle cildinizi tanımalı ve ne istediğini iyi bilmelisiniz. Her cilt farklı sinyaller vererek sizi uyarır. Bir sorun olduğunu ve sağlığına dikkat etmeniz gerektiğini söyler. Bu uyarılar; kuruma, yağlanma, sivilce, akne, lekeler, döküntüler, kırışıklıklar gibi birçok etkilerle ortaya çıkar.

Deride oluşan bu belirtiler ile kolajen eksikliği ve cildin elastiki yapısı bozuluyor demektir. Bu durumun önlenmesi için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. Öncelikle; sağlıklı bir cilt isteyen her kişi yaşamına da özen göstermesi; beslenmeden yaşam düzenine kadar dikkat etmesi gereklidir. Cildin sağlığı için dengeli ve yeterli beslenme sağlanmalı, alınan gıdaların vitamin ve mineral katkıları önemsenmelidir. Kullanılan kozmetik ürünleri ve uygulanan bir takım bakımların organik ve doğal olmasına dikkat edilmelidir.

Cilde düzenli olarak bakım uygulamak; peeling yaparak ölü derilerden arındırmak, maskeler ile destekleyerek nem dengesini ve korunmasını sağlamak gereklidir. Evde kendiniz bu bakımları yapabilir ya da vaktiniz yoksa mutlaka bakım merkezlerinde cildinizin doğal sürecini tamamlaması için bakım uygulatabilirsiniz. Günlük cilt temizliğini mutlaka yerine getirmelisiniz; diş fırçalamak kadar düzenli yapacağınız bir uygulama olmalıdır. Yani kısacası, cildinize önem vermek ve onu dinlemek sağlığını korumak demektir.