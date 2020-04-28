HABERTURK.COM / DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık personeline destekler devam ediyor. Son olarak Uber, sağlık çalışanlarının hastaneden evlerine dönerken taksileri ücretsiz kullanabilmelerini sağlayacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarına özel ücretsiz taksi hizmeti Uber Medikal Taksi’yi İstanbul'da başlatıyoruz. Medikal Taksi hizmet alanımız şu an Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ilçelerinde yer alan devlet hastanelerini ve aile sağlığı merkezlerini kapsamaktadır. Sağlık çalışanıysanız ve hastaneden evinize dönmek için ücretsiz Uber Medikal Taksi hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, tarih seçerek rezervasyon yaptırın" denildi.

Taksi yolculuk ücretlerinin tamamının Uber tarafından karşılanacağı söz konusu hizmet ile İstanbul’da hem sağlık çalışanlarının ve hem de zor günler geçiren taksi esnafının desteklenmesinin amaçlandığı belirtiliyor. “Medikal Taksi” hizmetinin 5 bin ücretsiz yolculuk ile başlatıldığı da edinilen bilgiler arasında.

“Medikal Taksi” hizmeti kapsamında sağlık çalışanlarını taşımayı kabul eden taksi şoförleri için, araçlara Uber tarafından dezenfektan, maske ve eldiven de bırakıldığı da bildirildi.

Son yıllarda taksiciler ile yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen Uber, Mayıs 2019’daXL araçlarını Türkiye’de çekmişti. Ekim 2019’da ise mahkemeden erişim yasağı kararı çıkmış ve Uber’in sarı taksilerdeki faaliyetleri de sona ermişti.