Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? KPSS Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ne zaman yayınla

Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS kılavuzunu merak edip araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, detaylar...

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ve ÖSYM'den henüz alımlarla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Ancak en geç önümüzdeki haftanın sonuna kadar personel alımı ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması ve Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ile eş güdümlü olarak başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.