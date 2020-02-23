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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNERİLEN TEDBİRLERİN ÇOK DAHA FAZLASINI ÇOK ERKEN DÖNEMDE UYGULAMAYA ALDIK"

Bakan Koca, "Şüpheli vakalar olduğunda numune sonuçları çıkmadan zaman zaman basında ve özellikle sosyal medyada yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını rica ediyoruz. Türkiye'ye bu virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tedbirlerden çok daha fazlasını çok erken dönemde uygulamaya aldık" diye konuştu.

SINIR KAPILARINDA İNGİLİZCE, TÜRKÇE VE FARSÇA BİLGİLENDİRME BROŞÜRLERİ DAĞITILIYOR

Yeteri kadar antiviral ilaç ve medikal malzeme gibi ihtiyaçların depolandığına dikkat çeken Bakan Koca, "Sağlık sistemimiz bu tür durumlarla baş edebilecek kadar güçlüdür. Termal kameralar sınır kapılarına yerleştirdik. Şu an Türkiye'de herhangi bir gözlem altına, karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok. Sınır kapılarında sadece İranlılar değil herkes bu sağlık muayenesi sonrasında ülkeye alınacak. Sınır kapılarında yolculara, İngilizce, Türkçe ve Farsça bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz" dedi.

"YOLCULAR PASAPORT KONTROLÜNDEN ÖNCE SAĞLIK PERSONELİNİN KONTROLÜNDEN GEÇİLİYOR"

"İran'da yeni tip koronavirüsün görülmesinin ardından 20.02.2020 gecesinden itibaren, bu ülkeden Türkiye'ye gelen bütün yolcular pasaport kontrolünden önce sağlık personelinin kontrolünden geçiriliyor. Hastalık belirtisi olanlar sınırdan içeri alınmıyor" diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni tip koronavirüs bugün itibarıyla en son İsrail de dahil olmak üzere 31 ülkede görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 76 bin 775'e ulaştı. Toplam ölen kişi sayısı 2 bin 249 oldu. Ölenlerin yüzde 99,6'sı Çin'de. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 19 bine yaklaştı.

Erken dönemde aldığımız tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardık. Koronavirüs Bilim Kurulu dün ve bugün İran gündemiyle iki toplantı yaptı. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşmeleri de gerçekleştirdik. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Nemeki, İran'da 18 koronavirüs vakası olduğu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Bu süreci özellikle şeffaf götürmek istediklerini de (Bakan Nemeki) ifade ettiler. Ben de Türkiye olarak, hem yardım malzemesi anlamında tıbbi maske ve elbise, özellikle yeni geliştirdiğimiz yerli tanı kiti dâhil olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğumuzu ve 26 kişiden oluşan ve bu süreci neredeyse her gün bir araya gelerek, sağlıklı götürmeye çalışan Bilim Kurulumuzun varlığını ve bu çerçevede istenirse bir bilim heyetinin destek vermeye hazır olduğunu ifade ettim.

Bakan yardımcımın İran'dan bir bakan yardımcısı arkadaşla yakın ilişki içinde olunması sağlandı. Burada görülen vakaların da kaynak olarak Çin olduğunu, Çin'e gidip gelenlerle temas sonrası bu enfeksiyonun, salgının oluştuğunu (Bakan Nemeki) ifade ettiler.

Bakan Nemeki’ne İranla özellikle bu dönemde kara hudut kapılarımızın, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim."

"HUDUT KAPILARIMIZDA 24 SAAT SAĞLIK PERSONELİ BULUNDURUYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(İran) Sınır kapılarında, valilikler ve sağlık teşkilatının bu noktada zaten daha önce bilgilendirildiğini ve eğitimlerinin bu süreçte tamamlandığını belirterek, "Hudut kapılarımızda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolcuları pasaport kontrolünden önce olmak üzere sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Dünden bu yana özellikle hasta olan, ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında da benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. İranlı yolculardan sağlıklı olduklarını belirtir bir resmi bir belge talebimiz oldu. Bu talebimiz uygun görüldü, pazar akşamından itibaren devreye girmiş olacak. Bütün bunlara, bu belgeye rağmen yine 24 saat sağlık ekibimiz herkesi yine sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız.

İran Sağlık Bakanı ile görüşmede özellikle bu süreçte Kum kentinden gelenlerin ülkeye girişinin yapılmaması konusundaki hassasiyetin altını çizdik. Sağlık personelimiz bölgeye seyahat öyküsü olan ve klinik tablosu tam oturmasa da benzer belirtiler gösteren tüm vakaları ciddiyetle değerlendiriyor. Bilim Kurulumuzun yayınladığı koronavirüs rehberindeki önlemler en ufak bir şüpheyle bile olsa uygulanıyor. Gerekli tedbirler alınarak numune sonuçları çıkıncaya kadar olası vakalar zaten gözlem altına alınıyor" diye konuştu.