DHA

Osmanlı'dan kalan özel mimarisi ile ünlü Safranbolu'da Tarihi Çarşı mevkiinde bulunan otel ve restoran olarak hizmet veren 150 yılık konakta saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tarihi konağı sardı. DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bu sırada yanında bulunan bir başka tarihi konağa da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.