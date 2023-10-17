Safir Yaman öldü mü? Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül diziden ayrılıyor mu?
ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin 7. bölümüne Yaman'ın kaza yaptığı anlar damga vurdu. Yaşanan gelişmenin ardından "Safir Yaman öldü mü, Burak Berkay Akgül diziden ayrılacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, Safir Yaman'ın akıbetine ilişkin detaylar...
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Safir dizisinin başrol oyuncularından biri olan Burak Berkay Akgül'ün hayat verdiği Yaman karakteri 7. bölümde trafik kazası geçirdi. Gözyaşlarının sel olduğu son bölümün ardından dizinin izleyicileri "Safir Yaman öldü mü, yaşayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?
Safir dizisinin 7. bölümünde; Yaman, arabayla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. Hastaneye kaldırılan Yaman'ın bilincinin yerinde olmadığı görülürken Feraye gözyaşlarına boğuldu.
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Yeni bölüm fragmanında ise Yaman'ın ameliyata alındığı anlar damga vurdu. Doktorların 'Hastayı kaybediyoruz!' demesi korku yarattı.
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SAFİR YAMAN DİZİDEN AYRILACAK MI?
Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmadı. Yaman'ın akıbetinin haftaya yayınlanacak 8. bölümde belli olması bekleniyor.