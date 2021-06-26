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Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer nereli ve kaç yaşında? Şafak Sezer dizileri ve komedi filmleri

Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show'a konuk olan Şafak Sezer merak ediliyor. Maskeli Beşler, Kolpaçino, Hababam Sınıfı gibi popüler filmlerde imzası bulunan seneler Şafak Sezer, bu yıl ekrana dönen İBO SHOW'un ilk bölüm konuklarından biri olmuştu. Bu akşam yeniden türkülere ses verecek olan Şafak Sezer kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer nereli, evli mi, nasıl ünlü oldu? İşte hakkında merak edilenler

26.06.2021 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı, dizileri ve komedi filmleri...

Ünlü oyuncu Şafak Sezer sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. İBO SHOW'a katılacağı öğrenildiğinden beri takipçileri Şafak Sezer'i araştırmaya başladı. Şafak Sezer kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer nasıl ünlü oldu? Şafak Sezer'in kaç çocuğu var?

ŞAFAK SEZER KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Sincan, Ankara'da doğdu. 40 yaşındaki Şafak Sezer, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı),"Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

ŞAFAK SEZER NASIL ÜNLÜ OLDU?

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.

ŞAFAK SEZER NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Şafak Sezer 2012 yılında Alemin Kralı dizisinin setinde "gürültü yaptığı" gerekçesiyle bir kamera asistanına fiziksel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu ve Aralık 2013'te 13 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞAFAK SEZER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Şafak Sezer'in Sudem Sezer ve Irmak Sezer adında iki kız çocuğu var.

ŞAFAK SEZER FİLMLERİ

Dizi ve Film
YılFilmRolNotlar
1993Bir Düğün MasalıAvukat Adnan
1996Televizyon ÇocuğuKonuk oyuncu
1997Baskül AilesiMaşallah
1997Dostlar PasajıYıldırım
1997Komşu KomşuKonuk oyuncu
1997SıdıkaKenar
1997Şafak VaktiKonuk oyuncu
2000VizonteleVeliFilm
2000OyunbozanPolisFilm
2000Reyting HamdiŞafak
2001Bu Film Bitmez
2002ZalimKonuk oyuncu
2002Rus GelinÖkkeşFilm
2002Ekmek TeknesiBahtiyar
2003Hababam Sınıfı MerhabaErcümentFilm
2004G.O.R.A.KunaFilm
2004Hababam Sınıfı AskerdeErcümentFilm
2004Simbiyotik
2004Altın KafesFuzili
2005Hababam Sınıfı Üç BuçukErcümentFilm
2005Maskeli Beşler İntikam PeşindeTezcanFilm
2005Bendeniz AyselAslan
2006Ah Polis OlsamRıfat
2006Maskeli Beşler: IrakTezcanFilm
2007Düş YakamdanSüleyman
2007Kutsal DamacanaFikretFilm
2007Fesupanallah
2008Maskeli Beşler: KıbrısTezcanFilm
2008Yaşar Ne Yaşar Ne YaşamazYaşar YaşamazTelevizyon Filmi
2008Kadri'nin Götürdüğü Yere GitKadri
2009Aynadaki DüşmanÇelebi
2009KolpaçinoÖzgürFilm
2009Kutsal Damacana 2: İtmenFikretFilm
2009Hanımeli SokağıRamazan
2010Türk MalıErman KuzuDizi
2010Memlekette Demokrasi VarJandarma
2011Kolpaçino: BombaÖzgürFilm
2011Alemin KıralıAslan KıralDizi
2013G.D.O. KaraKediGürkanFilm
2013AltındağlıEkrem Altındağlı
2014Ah Polis Olsam Yeniden
2014-2015Şimdi Onlar DüşünsünAziz Keklik
2015O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2016Kolpaçino 3. DevreFilm
2016Bir Baba Hindu
2016El Değmemiş Aşk
2017KetenpereKalender
2018Gürbüz: Hadi Allah'a EmanetHamit
2018GöktaşıMuhtarFilm
2019Yalan DolanKablo
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YılYapımReklamNotlar
2000KonforMobilya
2003ArçelikBeyaz Eşya
2007Chester KaybolduCips
2009Chery Tiggo MaaşallahAraba
2009CheetosCips
2009Vodafone Fark Var!İletişim
2012Finans Bank En Para ReklamıBanka

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