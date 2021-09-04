"EN KISA ZAMANDA ZİYARETE GİTMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Miralem Pjanic'in geçtiğimiz yıl kendisine sosyal medyadan, "Beni de Kolpaçino da oynatsana Şafak Abi" demesinin hatırlatılması üzerine kahkahalara boğulan Şafak Sezer, "Beşiktaş'tan önce ben transfer ettim kendisini. Hayranı olduğum bir futbolcu en kısa zamanda kendisini ziyarete gitmek istiyorum" dedi.

"ROLÜ HAZIR!"

Esprili bir dille oyuncu kadrosunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Sezer, "Kardeşim yeter ki' evet' desin Kolpaçino'da rolü hazır." diyerek gülümsedi.