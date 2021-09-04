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Şafak Sezer'den Miralem Pjanic açıklaması: Yeter ki 'evet' desin - Magazin haberleri

Şafak Sezer'den Miralem Pjanic açıklaması: Rolü hazır!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu Miralem Pjanic hakkında konuştu. Sezer, daha önce Instagram'daki yayınına katılarak, "Beni de Kolpaçino da oynatsana Şafak Abi" yorumunun hatırlatılması üzerine, "Kardeşim yeter ki 'evet' desin Kolpaçino'da rolü hazır" şeklinde esprili bir yanıt verdi

04.09.2021 - 09:43 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şafak Sezer, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte yemek yediğini ifade eden oyuncu, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "EN KISA ZAMANDA ZİYARETE GİTMEK İSTİYORUM"

    Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Miralem Pjanic'in geçtiğimiz yıl kendisine sosyal medyadan, "Beni de Kolpaçino da oynatsana Şafak Abi" demesinin hatırlatılması üzerine kahkahalara boğulan Şafak Sezer, "Beşiktaş'tan önce ben transfer ettim kendisini. Hayranı olduğum bir futbolcu en kısa zamanda kendisini ziyarete gitmek istiyorum" dedi.

    "ROLÜ HAZIR!"

    Esprili bir dille oyuncu kadrosunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Sezer, "Kardeşim yeter ki' evet' desin Kolpaçino'da rolü hazır." diyerek gülümsedi.

  • ŞAFAK SEZER'İN YAYININA KATILDI

    Pjanic, geçtiğimiz yıl 'Kolpaçino' filmlerinin oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in, Instagram hesabı üzerinden şarkıcı Serdar Ortaç ile gerçekleştirdiği canlı yayına katılıp, filmin sevilen replikleri, "Hedef ben miyim Tayfun?" ve "Sıkılıyorum Sabri abi" mesajlarını yazmıştı.

  • "HER YERDEN ÇIKIYORSUN"

    Sezer ise Pjanic'in yorum yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Ya babacım iyisin hoşsun da ama her yerden çıkıyorsun ya" ifadelerini kullanmıştı.

  • "HAFTA SONU GEL ŞARTLARI GÖRÜŞELİM"

    Bomba transferin ardından Şafak Sezer, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı etiketleyerek, Pjanic'e, "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel şartları görüşelim" sözleriyle seslendi.

    Ünlü futbolcunun bu mesaja nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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