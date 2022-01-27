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Son dakika haberi: Ece Erken'in son mesajı... Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!

Ece Erken'in acı günü! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü...

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Ece Erken'in yılbaşı gecesi paylaştığı mesaj yürek burktu

27.01.2022 - 09:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

  • Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

  • YEŞİLKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI

    Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

  • "BEN NASIL YAŞAYACAĞIM"

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda vefat etmesi ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Erken'in acı haber ardından, "Ben onu çok seviyorum, nasıl yaşayacağım!" dediği öğrenildi.

  • EŞİYLE SON FOTOĞRAFI

    Ünlü sunucu yılbaşında oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmıştı. Erken, "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz." notunu düşmüştü.

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