EŞİYLE SON FOTOĞRAFI

Ünlü sunucu yılbaşında oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmıştı. Erken, "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz." notunu düşmüştü.