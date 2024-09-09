Atatürk'ü İzmir'e dedesi götürdü
Sadettin Teksoy'un oğlu Efe Teksoy, İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu. Efe Teksoy, büyük dedesi Mustafa Sadettin Teksoy'un, Atatürk'ü İzmir'in Kurtuluşu'na kendi aracıyla götürdüğünü söyleyerek, 10 Eylül 1922'de çekilen fotoğrafı yayımladı
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Sadettin Teksoy, 9 Eylül 2019'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafın 10 Eylül 1922'ye ait olduğunu belirten Teksoy; "İlk kez açıklıyorum" diyerek, şoför koltuğunda dedesi Mustafa Sadettin'in olduğunu söylemişti.
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Sadettin Teksoy, fotoğrafa şu notu düşmüştü: Atatürk ve dedem... Tarih: 10 Eylül 1922. Yer: İzmir. Başkomutan, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erkanı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Atamızın Yaveri Binbaşı Salih Bozok, Ali Çavuş ve de sürücü koltuğunda Makine Mühendisi Şehit dedem Mustafa Sadettin ile birlikte İzmir'e giriyor.
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Bugün Kırklareli Şehitliği'nde ebedi istirahatgahında yatan rahmetli dedem o dönem İngiltere'den getirdiği siyah renkli üstü açılır 4 adet otomobiliyle İstanbul'da takscilik yapıyor.
Araçlarından birini Atamıza tahsis ederek gönüllü olarak Yunan işgalinden kurtulan İzmir'e götürüyor.
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Sadettin Teksoy'un bu paylaşımından 5 yıl sonra da, oğlu Efe Teksoy, İzmir Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümünde duygularını dile getirdi.
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Efe Teksoy; "Bundan tam 102 yıl önce bugün, büyük dedem Mustafa Sadettin Teksoy, Atamızı İzmir'in Kurtuluşu'na kendi aracıyla götürdü. O dönem İngiltere'den getirdiği siyah renkli, üstü açılır 4 adet otomobilinden birisini İstanbul'da Atamıza tahsis etti" dedi.