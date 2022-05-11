"GELEN TEKLİF OLURSA DEĞERLENDİRECEĞİM"

Daha önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, "Antrenör kursumu bitirdim, gelen teklif olursa değerlendireceğim. Şimdilik herhangi bir proje yok arkadaşlar. Halihazırda olan dükkanlarıma gidiyorum." diyerek, sözü eşine bırakmıştı.