Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.074,62 %-0,66
        DOLAR 38,6418 %0,05
        EURO 43,8867 %-0,15
        GRAM ALTIN 4.207,62 %-1,35
        FAİZ 47,28 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 40,49 %-1,94
        BITCOIN 96.506,00 %1,91
        GBP/TRY 51,5817 %-0,15
        EUR/USD 1,1346 %-0,21
        BRENT 61,21 %-1,51
        ÇEYREK ALTIN 6.879,68 %-1,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı’dan ilk çeyrekte 336,8 milyar TL’lik gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı’dan ilk çeyrekte 336,8 milyar TL’lik gelir

        Sabancı Holding yılın ilk 3 ayında 336,8 milyar TL gelir elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabancı'dan ilk çeyrekte 336,8 milyar TL'lik gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sabancı Holding, 2025 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.Buna göre Sabancı Holding’in kombine satış geliri ilk çeyrekte 336,8 milyar TL’ye yükseldi. Kombine FAVÖK 38 milyar TL olarak gerçekleşti.

        100’üncü yılında, Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilke imza atan Sabancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Topluluğun profesyonel yöneticilerinden olan Hayri Çulhacı seçildi.

        YATIRIMLARINA DEVAM ETTİ

        Söz konusu dönemde yurt dışında ve Türkiye’de yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, sürdürülebilirlik, dijital ve ölçeklenebilirlik odaklı yatırım stratejilerine kararlıkla devam ettiklerinin altını çizen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Enerji iş kolumuzda, 1.200 MW kapasite hakkı için düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında, Enerjisa Üretim iki ayrı bölgede toplam 750 MW ile en fazla kapasite hakkı elde eden yatırımcı oldu. Bu iki bölge için projelerimizin 2027 yılının son çeyreğine kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Diğer yandan, daha önceki YEKA RES-2 ihaleleri kapsamında yatırımlarına devam ettiğimiz 1.000 MW’lık kapasiteyi kademeli olarak devreye alıyoruz. Tüm bu devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak yeni kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim 2028 yılsonu itibarıyla en az 6.250 MW'lık bir kurulu güce ulaşarak Türkiye'de özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu güçlendirmiş olacak. Malzeme teknolojilerinde, griden yeşile dönüşüm stratejimizin bir parçası olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çimsa, Afyon ve Bunol tesislerinde hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının ardından, Eskişehir’de kurduğu 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES’i de devreye aldı. Tüm bunlarla birlikte, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda yurt dışında da yıkıcı inovasyonların parçası olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar füzyon, mıknatıs teknolojileri, pil teknolojileri, yapay zekâ üzerine yaptığımız yatırımlara ek olarak, kuantum bilişimin öncü girişimlerinden Quera ve jeotermal teknolojilerinin heyecan verici şirketlerinden Fervo Energy’ye yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Burada hedefimiz, geleceğin teknolojilerinin geliştiricisi olup, buradaki tecrübemizi ülkemizin hizmetine sunabilmek” dedi.

        TEMETTÜ ÖDEMELERİ NİSANDA TAMAMLANDI

        Sabancı’nın sadece işleriyle değil, özdeşleştiği değerlerle de Türkiye ekonomisine ışık tuttuğunu sözlerine ekleyen Cenk Alper şunları söyledi: “Portföyümüzü yönetirken yalnızca çeşitliliğine ve ölçeklenebilirliğine odaklanmakla kalmıyor aynı zamanda sermaye getirisi ve hissedar değerini artırmayı da önceliklendiriyoruz. Son olarak 2024 yılına ilişkin nakit kâr payı ödemelerimizi de Nisan ayı başında tamamladık. Böylece temettü geleneğimizi 23’üncü yıla taşıdık. Sabancı olarak, 2003 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yatırımcılarımıza kâr payı dağıtımı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa