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Sabancı Topluluğu, dijital teknolojiler, ileri malzemeler, enerji ve sürdürülebilirlik odaklı uzun vadeli stratejisi çerçevesinde Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) aracılığıyla ilk yatırımını gerçekleştirdi.

Sabancı Ventures, 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion’ın (TIM) hissedarı oldu. Otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunan TIM, geliştirdiği akıllı eldiven ürünü ile endüstriyel ortamlarda ergonomik ve izlenebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor. TIM halen Kordsa, Brisa ve Carrefoursa gibi Sabancı Topluluğu şirketlerine de hizmet veriyor.

‘BU YIL BİR YATIRIM DAHA AÇIKLAYACAĞIZ’

Sabancı Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon temelindeKİ vizyonunun somut göstergesi olarak değerlendirdikleri Sabancı Ventures girişiminin, SPK onayını geçen nisan ayında tamamladıkları hatırlatan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Teknolojik inovasyonlara ve gelişmelere erken erişim kazanmanın yanı sıra çevik ve teknolojiye dayalı büyüme platformları oluşturmak amacıyla kurduğumuz Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek. Özellikle nesnelerin interneti, yapay zekâ, yeni malzeme teknolojileri, sürdürülebilirlik, enerji, mobilite ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Sabancı Ventures bünyesinde, bu yıl en az bir yatırımı daha sonuçlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘TÜRK GENÇLERİNE CESARET VERECEK’

TIM şirketine yaptıkları yatırımın, Sabancı Ventures’ın ilk yatırımı olması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Cenk Alper, “Bugüne kadar Türkiye ekonomisinde çok sayıda ilke imza atmış Sabancı Topluluğu’nun bu tür yatırımlarla yeni nesil şirketleri desteklemesi, ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin önünü açacak; kalıpların dışına çıkıp fark yaratmayı, hayal gücünü günümüz dünyasının gerçekliğine uyarlamayı başaran Türk gençlerine büyük cesaret verecektir. Bununla birlikte bu tür yatırımların, ülkemiz ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasına ve uluslararası rekabetçiliğimize büyük katkı sunacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

SABANCI İLE DÜNYAYA AÇILACAKLAR

Sabancı Topluluğu’nun, Sabancı Ventures bünyesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte sadece finansal yatırımcı olmayacağını, aynı zamanda stratejik bir ortak olarak şirketlerin geleceğine yön vereceğini sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Holding olarak, Sabancı Ventures aracılığıyla yeni girişimleri ve büyümeye hazırlanan yeni nesil oluşumları, Sabancı ekosistemine dahil ederek büyüme yolculuklarını hızlandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Sabancı Holding’in uluslararası network’ü, Sabancı Ventures portföy şirketlerinin küresel pazarlara ulaşımına da önemli destek sunacaktır” açıklamasında bulundu.

İmza töreninde konuşan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı da “Ak Portföy tarafından Sabancı Holding’in büyüyen girişimlere yatırım yapması amacıyla özel ve kapalı bir fon olarak kurulmuş olan Sabancı Ventures girişim fonu, kurumsal girişim sermayesi alanında ülkemiz için atılan çok önemli bir adım” dedi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 30 MİLYON DOLAR

Verilen bilgiye göre Sabancı Ventures; bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Sabancı Holding'in Risk Sermayesi kolu olarak faaliyet gösteriyor.

Verilen bilgiye göre Ak Portföy bünyesinde “Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” adı altında, özel ve kapalı bir fon olarak kurulan Sabancı Ventures, SPK onay sürecini Nisan 2020’de tamamladı. - Yurt içi ve yurt dışında yatırımlar hedefleyen ve 30 milyon dolarlık bir toplam fon büyüklüğüne sahip olan Sabancı Ventures, ticarileşmesini tamamlamış girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin dolar ile 4 milyon dolar arasında değişen tutarlarda yatırım yaparak, hissedar olmayı hedefliyor.