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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: 6 bine yakın NEET genç kadına ulaştık - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: 6 bine yakın NEET genç kadına ulaştık

        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin İzmir'de sürdürülen çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda genç kadınlarla buluştu. Sabancı, "Ne mutlu ki 3 yıllık ilk fazını tamamladığımız projemiz sayesinde, ülkemizin dört bir köşesinde 6 bine yakın NEET genç kadına ulaştık. 800'den fazla genç kadın iş hayatına katıldı. İzmir de projemizin pilot illerinden biriydi ve burada pek çok farklı alanda mesleki beceri eğitimlerinin yanı sıra psikososyal destek ve güçlenme eğitimleri gerçekleştirdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:42
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        "6 bine yakın NEET genç kadına ulaştık"
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        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi kapsamında İzmir’deki genç kadınlarla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarının verildiği Meslek Fabrikası’nda devam eden barista ve işe başvuru becerileri eğitimlerini yakından inceleyen Güler Sabancı, faydalanıcıların hikayelerini dinledi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, bugüne kadar düzenlenen eğitimlere katılan kadınların yanı sıra mentor ve mentiler de deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

        “GENÇ KADINLARIN EĞİTİMDE, İSTİHDAMDA VE SOSYAL HAYATTA AKTİF ROL ALMASI, SADECE BİREYLERİN DEĞİL, TÜM TOPLUMUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR”

        Ziyaret sırasında değerlendirmede bulunan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 50 yıldan fazla süredir toplumsal gelişime katkı sağlayan projeleri hayata geçiren Sabancı Vakfı’nın özellikle kadınlar ve kız çocuklarının fırsatlardan eşit şekilde yararlanması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Güler Sabancı sözlerine şöyle devam etti:

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        “NEET sorunu, ülkemizin göz ardı edemeyeceğimiz bir problemi. Bu meseleyi her sorun gibi kararlılıkla ve sürdürülebilir çözümlerle aşabiliriz. Genç kadınların eğitimde, istihdamda ve sosyal hayatta aktif rol alması, sadece bireylerin değil, tüm toplumun gelişimine katkı sağlar. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın güç birliğinde 2022 yılında hayata geçirdiğimiz ve 3 yılda önemli bir yol kat ettiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi de genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını artırmayı hedefleyen çok önemli bir projemiz. Biz bu projeye başlarken yürüttüğümüz saha araştırmasında ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınlar sorununun ülkemizin büyük meselelerinden biri olduğunu gördük. Projeye başladığımız yıl, ülkemizde NEET kadın oranı yüzde 50,5; sayı ise 3.5 milyondu. Sabancı Vakfı’ndaki saha tecrübemizden hareketle bu sorun alanına mercek tutmak istedik. 2006 yılında ‘Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’nı yürüttüğümüz dönemde ülkemizin 17 farklı noktasına ulaşarak çok kıymetli kazanımlar sağladık. Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının haklarının güçlendirilmesi amacını taşıyan bu program, toplamda 350 bin kişiye ulaştı. 10 yıl süren bu başarılı girişim sonucunda etkinin gücünü gördük. İşte biz bu yüzden sahada olmayı önemsiyor; yaptığımız işlerin hepsinde sahadan güç alarak kararlılıkla ilerliyoruz.”

        “ELLERİNİZİ HER ZAMAN EN YÜKSEĞE KALDIRMAKTAN KORKMAYIN”

        Güler Sabancı, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin başarısının, projeyi ne kadar çok tanıtıp iş dünyasını öğrenmeye ve çalışmaya istekli kadınlarla buluşturabilmeye bağlı olduğunu vurguladı. İlk fazın cesaret verici ve başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, ülke genelinde 6 bin kadının “Ben de varım, buradayım” diyerek bu sürece dahil olmasının kendisini çok mutlu eden gelişmelerden biri olduğunu söyledi. Ancak daha fazla kadının katılımına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sabancı, “Ellerinizi her zaman en yükseğe kaldırmaktan korkmayın” diyerek Türkiye’nin bu alandaki OECD verilerine göre en alt sıralarda yer almasının ülkemize yakışmadığını dile getirdi. Bu durumu hep birlikte değiştirebileceğimizi belirtirken, “Sadece istemek yetmez harekete geçin, çalışmayı sevin ve yaptığınız işi sevin. Sizlerin başarısı diğer kadınlara örnek olacak, cesaret verecek” dedi.

        Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi aracılığıyla böylesine büyük bir problemi gündeme taşıdıklarını ve sahada yeni deneyimler elde ettiklerinin altını çizen Güler Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Ne mutlu ki 3 yıllık ilk fazını tamamladığımız projemiz sayesinde, ülkemizin dört bir köşesinde 6 bine yakın NEET genç kadına ulaştık. 800’den fazla genç kadın iş hayatına katıldı. İzmir de projemizin pilot illerinden biriydi ve burada pek çok farklı alanda mesleki beceri eğitimlerinin yanı sıra psikososyal destek ve güçlenme eğitimleri gerçekleştirdik. Yerel yönetimler gibi etki ortaklarımızın rolü burada hiç şüphesiz ki projenin bugünlere gelmesinde çok kıymetliydi. İlk adımında kapsamlı saha araştırmalarıyla NEET genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarına odaklanarak mesleki eğitimler ve hak temelli güçlenme eğitimleri ile mentorluk ve hibe programı, iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına kolay erişim sağlayan Fırsatlar Haritası gibi pek çok faaliyeti hayata geçirdik. 50 yılı aşkın bilgi birikimine sahip Vakfımızda, önümüzdeki dönemde daha fazla kadına ulaşmak ve onların hayatlarına dokunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

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