Sabah uyanır uyanmaz su içerseniz bakın ne oluyor…

Bir PubMed araştırması, daha fazla su içenlerin şekerli bir içeceğe ulaşmaya daha az eğilimli olduklarını ve meyve ve sebze yeme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. İçme suyu sizi mutlaka bir sağlık makinesine dönüştürmez, ancak daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olabilir.