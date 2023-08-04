Dikkat! Herhangi bir hastalığınız ya da mide probleminiz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

İşte aç karnına yediğinizde çok daha faydalı hale gelen 12 besin…

Bal

Bal sizin bağışıklık ve sindirim sisteminizi uyandırmaya yardımcı olur. Aç karnına tüketilen bal tembel bağırsak sendromunun ve diğer mide sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olurken aynı zamanda vücuttan zararlı virüs ve bakteri atan bir temizlik maddesi görevi gördüğü de biliniyor.