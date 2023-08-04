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        Haberler Sağlık Aç karnına yediğinizde çok daha faydalı hale gelen 12 besin...

        Aç karnına yediğinizde 2 kat daha faydalı hale gelen 12 besin!

        Besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi hayati önem taşır. Yaşam için gerekli vitamin ve mineraller besinler tarafından karşılanır. Her besin farklı vitamin değerini karşılar. Bu besin maddelerinin emilimini en üst düzeye çıkarmak ve vücudumuzdaki her şeyi dengede tutmak için hangi gıdaları nasıl ve ne zaman yediğimiz önem teşkil eder. Çoğunlukla yemek yerken ne yediğimize odaklanıp ne zaman yediğimizin önemli olmadığını düşünürüz. Ancak sanılanın aksine bazı besinleri aç karnına tüketmek çok daha yararlı hale gelebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:50
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        • 1

          Dikkat! Herhangi bir hastalığınız ya da mide probleminiz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

          İşte aç karnına yediğinizde çok daha faydalı hale gelen 12 besin…

          Bal

          Bal sizin bağışıklık ve sindirim sisteminizi uyandırmaya yardımcı olur. Aç karnına tüketilen bal tembel bağırsak sendromunun ve diğer mide sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olurken aynı zamanda vücuttan zararlı virüs ve bakteri atan bir temizlik maddesi görevi gördüğü de biliniyor.

        • 2

          Yeşil elma

          Yeşil elma hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşabilir. Bu yüzden sabah aç karnına yenilen yeşil elma, vücudunuzun güne zararlı etkilere karşı daha güçlü mücadele etmesini sağlayarak başlar.

        • 3

          Hurma

          Birçok yararı olan mucizevi meyve hurma açken yenildiğinde bağırsak parazitleriyle güçlü bir şekilde savaşabiliyor.

        • 4

          Karpuz

          Çok iyi bir lif kaynağı olan karpuzun hem tok tutması hem de yemeklerden sonra şişkinlik gibi rahatsızlıklar yaratması nedeniyle açken tüketilmesi öneriliyor.

        • 5

          Kekik çayı

          Kekik çayı açken tüketildiğinde, antioksidan özelliğini göstermede ve hazımsızlık problemleriyle savaşmada daha etkili olabiliyor.

        • 6

          Kuruyemiş

          Kuruyemişler özellikle aç olduğunuz zamanlarda iyi bir seçimdir. Badem ve ceviz gibi seçimler sadece sizi doyurmakla kalmaz aynı zamanda mideyi tahriş etmeden kalp için sağlıklı yağlar ve diğer önemli besinler sunar.

        • 7

          Dilim peynir

          Eğer bir şeyler yediğinizde kolayca hazımsızlık veya mide ekşimesi problemi çekiyorsanız aç karnına bir dilim peynir yemeniz midenizi hazırlayacaktır. Süt ürünleri size sıkıntı yaşatıyorsa küçük bir krakerle birlikte tüketebilirsiniz.

        • 8

          Sarımsak

          Doğru miktarda, aç karnına tüketilen sarımsak içerdiği antioksidan özelliği sayesinde vücuda çok daha yararlı olabiliyor.

        • 9

          Su

          Aç karnına su içmek kilo vermenize yardımcı olurken bağışıklık sisteminizi güçlendirmede, bazı enfeksiyonların önlenmesinde, hazımsızlık sıkıntılarının çözümünde ve cilt güzelliğinde etkili olabiliyor.

        • 10

          Yulaf ezmesi

          Yulaf ezmesi, karabuğday, buğday tohumu gibi ürünler mide duvarında koruyucu bir unsur oluşturarak mide asidinin mide duvarına zarar vermesini engelleyebiliyor. Sindirim sistemimizi düzenleyebiliyor.

        • 11

          Yumurta

          Daha uzun süre tok hissettirmesi yumurtayı aç karnına yemeniz için en büyük nedenlerden biri. Çalışmalar, sabahları yumurta yenildiğinde, tüketilen günlük kalorinin toplamının azaldığını ve yumurtanın vücuttaki yağın azaltılmasında da yardımcı olduğunu göstermiştir.

        • 12

          Zeytinyağı

          Doktor kontrolünde ve doğru miktarda aç karnına içilen zeytinyağı iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün ise düşmesine yardımcı olabiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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