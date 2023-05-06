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S ile başlayan kız isimleri: S harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Seda, Sema, Sahra, Sanem, Senem gibi isimler, S ile başlayan en popüler isimler arasındadır. S ile başlayan kız isimlerinin çok fazla alternatif sunması, Türkiye’de en çok kullanılan isimler kategorisine girmesini sağlamaktadır. Anne-baba adaylarının dikkatini çeken ve araştırma konusu olan S harfi ile başlayan kız bebek isimlerini siz de merak ediyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Giriş: 06.05.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
S ile Başlayan Kız İsimleri: S Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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S ile Başlayan Kız İsimleri

Bir kızınız olacağını öğrendiyseniz ve ilk iş olarak güzel bir isim bulmak için araştırmalara başladıysanız S ile başlayan kız bebeği isim önerilerini mutlaka inceleyin. Pek çok ismi bir arada bulabileceğiniz bu kategoride yer alan her isim, anlam bütünlüğü sayesinde sık sık tercih edilmektedir. İşte S harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları

S Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Saadet: Mutluluk
Saba: Gün doğusundan esen rüzgâr
Sabah: Günün başlangıcı
Sabahat: Güzel olan, güzellik
Sabiha: Güzel ve şirin
Sabriye: Sabırlı, dayanıklı
Sacide: Secde eden
Sada: Ses, yankı
Sadegül: Bir gül kadar sade olan
Sadıka: Doğru, gerçek, hakiki, sadık olan kadın
Safinaz: Çok nazlı
Safinur: Çok aydınlık, temiz
Safiye: Katıksız, arı, seçilmiş
Sahra: Kır, ova, çöl
Saime: Oruç tutan
Sakine: Durgun, kendi halinde, sessiz
Salabet: Peklik, katılık, sağlamlık
Saliha: Uygun, yakışan, yetkili olan, dine uygun hareket eden
Salime: Sağ, eksiksiz, emin
Sanem: Put, güzel kadın
Saniye: Dakikanın altmışta biri
Sara: Katıksız, saf
Sarahat: Açıklık, ibarede açıklık
Sebahat: Güzellik, letafet
Seçil: Benzerlerinin arasında nitelikleriyle ayrılan
Seçkin: Benzerlerinin arasında nitelikleriyle üstün olan
Seda: Yankı
Sedef: Bazı deniz hayvanlarının sert, beyaz kabuğu
Seher: Tan ağartısı
Selda: Bir tür söğüt
Seldanur: Nur seli
Selen: Müjde
Selena: Güzellik, bereketli, yağmur
Selin: 1) Gür su. 2) Orta Asya’da yetişen bir bitki.
Selinay: Ay gibi parlak ve gür akan su

Selma: Huzur, barış içinde olma
Selvi: Yapraklarını dökmeyen ince uzun ağaç
Sema: Gökyüzü
Semahat: El açıklığı, iyilikseverlik
Semiha: Cömert
Semiramis: Asur kraliçesi
Semra: Esmer tenli olan, koyu saçlı kişi
Sena: Övme, şimşek parıltısı
Senay: Ay gibi güzelsin anlamında
Senem: Tapılacak kadar güzel kadın
Serap: Çölde ışığın kırılması sonucu görülen aldatıcı görüntü
Seray: Ay gibi güzel
Seren: Yelken germeye yarayan ağaç
Sernaz: Çok nazlı
Serpil: İyi yetiş, büyü
Serra: Rahatlık, kolaylık
Sertap: İnatçı
Serva: Masal
Servet: Varlık, zenginlik
Seval: Severek al, gönülden bağlan anlamında
Sevcan: Sevgili insan
Sevda: Aşk, sevgi
Sevgi: Sevme duygusu
Sevil: Her zaman sevilen
Sevilay: Ay gibi hep sevilen, sevilmeye layık olan
Sevim: Sevilmeye neden olan kişi
Sevinç: Sevinme duygusu, coşku
Sevtap: Tapılacak kadar sevilen kadın
Seyhan: Adana ovasından Akdeniz’e dökülen nehir
Seza: Uygun olan
Sezen: Duyan, bazı durumları hisseden
Sezin: Sezme yeteneği olan kişi

Sıla: Doğup büyüdüğü yere dönme, yakınlarıyla kavuşma, gurbet
Sırma: 1) Altın suyuyla yaldızlanmış gümüş tel. 2) Altın sarısı saç.
Sibel: Buğday başağı. 2) Yere düşmemiş yağmur damlası.
Sima: Yüz, çehre
Simge: İşaret, sembol
Sine: Göğüs, gönül
Sinem: Gönlüm, sevdiğim
Sitare: Yıldız
Sohbet: Görüşüp, konuşma, arkadaşlık
Somay: Ay gibi eksiksiz, tam
Sonay: Ayın son günleri
Songül: Son doğan kız çocuğuna verilen ad
Sonnur: Son ışık
Su: Hayati sıvımız
Suat: Mutlulukla ilgili, mutlu
Sude: Sürülmüş, ezilmiş
Sultan: Padişah soyundan gelen kadın
Suna: Yaban ördeği, yakışıklı
Suzan: Ateşli ve coşkulu
Süheyla: Sakin, iyi huylu
Sümbül: Çeşitli renklerde açan bitki türü
Süreyya: Ülker yıldızı

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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