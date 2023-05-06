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S ile Başlayan Kız İsimleri

Bir kızınız olacağını öğrendiyseniz ve ilk iş olarak güzel bir isim bulmak için araştırmalara başladıysanız S ile başlayan kız bebeği isim önerilerini mutlaka inceleyin. Pek çok ismi bir arada bulabileceğiniz bu kategoride yer alan her isim, anlam bütünlüğü sayesinde sık sık tercih edilmektedir. İşte S harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

S Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Saadet: Mutluluk

Saba: Gün doğusundan esen rüzgâr

Sabah: Günün başlangıcı

Sabahat: Güzel olan, güzellik

Sabiha: Güzel ve şirin

Sabriye: Sabırlı, dayanıklı

Sacide: Secde eden

Sada: Ses, yankı

Sadegül: Bir gül kadar sade olan

Sadıka: Doğru, gerçek, hakiki, sadık olan kadın

Safinaz: Çok nazlı

Safinur: Çok aydınlık, temiz

Safiye: Katıksız, arı, seçilmiş

Sahra: Kır, ova, çöl

Saime: Oruç tutan

Sakine: Durgun, kendi halinde, sessiz

Salabet: Peklik, katılık, sağlamlık

Saliha: Uygun, yakışan, yetkili olan, dine uygun hareket eden

Salime: Sağ, eksiksiz, emin

Sanem: Put, güzel kadın

Saniye: Dakikanın altmışta biri

Sara: Katıksız, saf

Sarahat: Açıklık, ibarede açıklık

Sebahat: Güzellik, letafet

Seçil: Benzerlerinin arasında nitelikleriyle ayrılan

Seçkin: Benzerlerinin arasında nitelikleriyle üstün olan

Seda: Yankı

Sedef: Bazı deniz hayvanlarının sert, beyaz kabuğu

Seher: Tan ağartısı

Selda: Bir tür söğüt

Seldanur: Nur seli

Selen: Müjde

Selena: Güzellik, bereketli, yağmur

Selin: 1) Gür su. 2) Orta Asya’da yetişen bir bitki.

Selinay: Ay gibi parlak ve gür akan su

Selma: Huzur, barış içinde olma

Selvi: Yapraklarını dökmeyen ince uzun ağaç

Sema: Gökyüzü

Semahat: El açıklığı, iyilikseverlik

Semiha: Cömert

Semiramis: Asur kraliçesi

Semra: Esmer tenli olan, koyu saçlı kişi

Sena: Övme, şimşek parıltısı

Senay: Ay gibi güzelsin anlamında

Senem: Tapılacak kadar güzel kadın

Serap: Çölde ışığın kırılması sonucu görülen aldatıcı görüntü

Seray: Ay gibi güzel

Seren: Yelken germeye yarayan ağaç

Sernaz: Çok nazlı

Serpil: İyi yetiş, büyü

Serra: Rahatlık, kolaylık

Sertap: İnatçı

Serva: Masal

Servet: Varlık, zenginlik

Seval: Severek al, gönülden bağlan anlamında

Sevcan: Sevgili insan

Sevda: Aşk, sevgi

Sevgi: Sevme duygusu

Sevil: Her zaman sevilen

Sevilay: Ay gibi hep sevilen, sevilmeye layık olan

Sevim: Sevilmeye neden olan kişi

Sevinç: Sevinme duygusu, coşku

Sevtap: Tapılacak kadar sevilen kadın

Seyhan: Adana ovasından Akdeniz’e dökülen nehir

Seza: Uygun olan

Sezen: Duyan, bazı durumları hisseden

Sezin: Sezme yeteneği olan kişi

Sıla: Doğup büyüdüğü yere dönme, yakınlarıyla kavuşma, gurbet

Sırma: 1) Altın suyuyla yaldızlanmış gümüş tel. 2) Altın sarısı saç.

Sibel: Buğday başağı. 2) Yere düşmemiş yağmur damlası.

Sima: Yüz, çehre

Simge: İşaret, sembol

Sine: Göğüs, gönül

Sinem: Gönlüm, sevdiğim

Sitare: Yıldız

Sohbet: Görüşüp, konuşma, arkadaşlık

Somay: Ay gibi eksiksiz, tam

Sonay: Ayın son günleri

Songül: Son doğan kız çocuğuna verilen ad

Sonnur: Son ışık

Su: Hayati sıvımız

Suat: Mutlulukla ilgili, mutlu

Sude: Sürülmüş, ezilmiş

Sultan: Padişah soyundan gelen kadın

Suna: Yaban ördeği, yakışıklı

Suzan: Ateşli ve coşkulu

Süheyla: Sakin, iyi huylu

Sümbül: Çeşitli renklerde açan bitki türü

Süreyya: Ülker yıldızı

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner