Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir?

Herkesin merakla okuduğu rüya tabirlerine şu sıralar bakıldığında en çok rüyada tavuk görmek ne demektir sorusu karşımıza çıktı. Bizde sizler için anlamını ve yorumunu derledik sizlere sunduk. İşte detaylar haberimizde...

Rüyada tavuk görmek

Bir süre canınız sıkılacak, bu sıkıntıların sonunda mutluluğa ve huzura ereceksiniz ve rahata

kavuşacaksınız demektir. Rüyada tavuk, aile yaşamınızın güzel ve düzenli olacağına mutlu

günler geçireceğinize yorumlanır. Küçük tavuklar veya civcivler, iş yaşamında başarılı

olacağına işaret eder.

Rüyada tavuk görmek yorumu

Güzel ama ahmak kadına, kadın hizmetçiye;

Tavuk kanı akıtmak bir cariyeyle cins" münasebette bulunmaya,

Kadının tavuk kanı akıtması misafir gelmesine; Tavuk bazen asil ve neşeli yahut çocuk sahibi bir kadına yahut hazmı kolay rızka;

Tavuk eti şifaya, kaddadıkaddadı ve yelesi mala,

Siyah tavuk bekar cariyeye,

beyaz tavuk hayırlı bir kadına,

Toplu gezinen yahut çöplükte görülen tavuklar düşük ahlaklı kadınlara,

Sağlıklı birinin yanına tavuğun girmesi hastalanmasına, hastanın yanına girmesi şifa bulmasına,

Tavuğun ezan okuması hayırsızlık, ölüm ve şerre yahut ayak takımının söz sahibi olmasına;

Tavuğun yumurtladığını görmek bir çocuğunun olmasına delalet eder.

Bir süre canınız sıkılacak, bu sıkıntıların sonunda mutluluğa ve huzura ereceksiniz ve rahata kavuşacaksınız demektir. Rüyada tavuk, aile yaşamınızın güzel ve düzenli olacağına mutlu günler geçireceğinize yorumlanır. Küçük tavuklar veya civcivler, iş yaşamında başarılı olacağına işaret eder.