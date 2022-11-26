Rüyada Battaniye Görmek

Rüyada battaniye çok çok çeşitli anlamlara gelebilir. Rüya tabir eden alimlerin her birinin görüşüne bağlı olarak rüyaların anlamları değişebilir. Bir yoruma göre rüyada görülen battaniye güzel görünüyor ve rüya sahibi rüyasından keyifliyse bu rüyanın hayırlı olduğuna inanılır. Genelde bu rüya evliliğe veya rüya sahibinin karşısına yeni birinin çıkacağına yorulur. Eğer rüya sahibi evli ise de eşi ile mutlu zamanlar geçirecek adeta eşine tekrar âşık olacaktır.

Bu durumun tersine bakacak olursak; eğer rüyada görülen battaniye eski ise ve rüya sahibi rüyasında huzurlu değilse bu durum gerçek yaşamda ilişki problemlerine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi özel yaşamında bulunan kişi ile ilgili karar alma aşamasına girer. Genelde bu karar ayrılık yönünde olur. Farklı bir yoruma göre de benzer şekilde battaniye yeni ve güzel ise, bu rüya sahibinin huzurlu, mutlu ve ailesiyle saadeti bol bir yaşam süreceğine işaret eder. Tersine battaniye kötüyse de rüyayı gören kişinin çevresinde onun iyiliğini istemeyen ve dedikodusunu yapan biri vardır.

Rüyada Battaniye Almak

Rüyada battaniye almak genelde hayırlı görülür. Bu rüyayı gören kişinin yaşamının uzun süredir içinde bulunduğu monotonluktan kurtulup heyecanlı bir hal alacağına inanılır. Farklı bir yoruma göre de battaniyenin hayal ve umutları temsil ettiğine inanılır. Genel olarak rüya sahibi yaşamında önemli değişiklik kararları alır ve bunları başarıyla uygular.

Rüyada Battaniye Yıkamak

Rüyada battaniye yıkamak rüya sahibinin yaşamında problem yaşadığı konularda uğraş vereceğine işaret eder. Genelde yıkama işlemi temizlik ile eş değer görüldüğünde olumlu görülür ve kişinin yaşamında da temizliğe ve rahatlığa kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Pembe Battaniye Görmek

Rüyada pembe battaniye görmek genelde rüya sahibinin ailesine yeni birinin katılacağına işaret. Farklı bir yoruma göre de ailede genç olan kişilerin yaşamında güzel olaylar olacağına inanılır.

Rüyada Kahverengi Battaniye Görmek

Rüyada kahverengi battaniye görmek, rüya sahibinin aile büyüklerine ziyarette bulunacağına delalet etmektedir. Bu kişi ya da kişilerin uzak bir yerde yaşadığı düşünülür ve rüya sahibinin onların yanında birkaç gün kalacağına inanılır.

Rüyada Mavi Battaniye Görmek

Rüyada mavi battaniye görmek, rüya sahibinin uzun zamandır aradığı evi bulacağına işaret eder. Farklı bir yoruma göre de bu rüya tatil anlamına da gelebilir.

Rüyada Battaniye Katlamak

Rüyada battaniye katlamak rüya sahibinin kendisi için zararlı olan bir ilişkiden kurtulacağına işaret eder. Bu ilişkinin aşk yaşamıyla ilgili olmayabileceği de rüya tabir eden alimler tarafından belirtilmektedir.