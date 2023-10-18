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1964 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsünden Georgy Flerov ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Kaliforniya Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarından Albert Ghiorso ve çalışma arkadaşları tarafından da keşfedilen element radyoaktif bir metaldir. Rutherfordiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Rutherfordiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Rutherfordiyum Nedir?

Elementin kimyasal ve fiziksek özellikleri tam olarak belirlenmemiştir. Görünümü bilinmemesine rağmen metalik formunun gümüş beyaz ya da gri renginde olduğu tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında katı olduğu öngörülür. Elektronegatifliği de henüz bilinmemektedir. Belirlenen özellikleri grubunda yer alan hafniyum, zirkonyum ve titanyum gibi elementlerin özelliklerinden tahmin edilmektedir. Kimi özellikleri hafniyum ve zirkonyum ile benzerlik taşımaktadır.

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Rutherfordiyum Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir. Başka bir uygulama ya da kullanım alanına sahip değildir.

Rutherfordiyum Simgesi

Element “Rf” simgesiyle ifade edilmektedir. laboratuvar ortamında elde edilebilen yapay, radyoaktif bir element olan ruherfordiyumun doğal ya da stabil izotopu bulunmamaktadır. Radyoaktif izotoplarının sentezi iki atomun birleşmesinden veya diğer elementlerin çürümesinden oluşmaktadır. 16 radyoaktif izotopu bulunur; bu izotoplardan hiçbiri kararlı değildir. En kararlı izotopu Rf-263’ün yarılanma ömrü ise 15 dakikadır.

Rutherfordiyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Rf” sembolüyle temsil edilmektedir. Keşfedilen ilk süper ağır veya transaktinit element olan rutherfordiyumu, Amerikalılar Rutherfordyum, Ruslar Kurçatovyum olarak adlandırmıştır. Bunun nedeni elementin iki ülkede de eş zamanlı olarak keşfedilmiş olmasıdır.

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Rutherfordiyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 4. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 104'tür. Kaliforniyum-249 izotoplarının karbon-12 izotoplarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

Rutherfordiyum Kullanım Alanları

Elementin şu anda sadece araştırmada kullanılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir kullanımı veya uygulaması yoktur.

Rutherfordiyum Özellikleri

Erime noktası 2100 derece, kaynama noktası 500 derecedir.

Yoğunluğu, erime ve kaynama noktaları tahmini olarak belirlenmiştir.

Rutherfordiyum, ilk transaktinit elementi ve 6d serisi geçiş metallerinin ikinci üyesidir.

Rutherfordyum izotoplarının çok kısa yarılanma ömürleri bulunduğu için herhangi bir kullanımı bulunmamaktadır. Yalnızca laboratuvar ortamında üretilebildiğinden pratik ve ticari olarak kullanılma sahip değildir.

Çok kısa sürede bozunduğu için insanlar, hayvanlar ve bitkiler için herhangi bir biyolojik rolü, yararı ve zararı tespit edilememiştir.

Günümüze kadar gözlenebilir veya incelenebilir miktarda rutherfordyum elde edilememiştir.

Elementin çok kararlı, yüksek erime noktasına sahip bir oksit hali olduğuna inanılmaktadır.

Rutherfordyumun gaz ve sıvı fazları üzerindeki deneyler ve araştırmalar günümüzde de devam etmektedir

Kararlı veya doğal olarak oluşan izotopları yoktur.

Doğada bulunmayan bir tür trans-uranyum ve radyoaktif elementtir.

Laboratuvarda ağır metallerin bozunması gözlemlenerek veya iki elementin kaynaştırılmasıyla birçok radyoaktif izotop oluşturulmuştur.

Aşırı dengesiz çekirdek yapısı nedeniyle diğer elementlere çok hızlı bir şekilde ayrışabilmektedir. Bu nedenle insan ya da çevre ile alakalı bir tehlike bulundurup bulundurmadığı tam olarak tespit edilememiştir.

“Rutherfordyum” kelimesi, “modern atom teorisinin babası” olarak bilinen Yeni Zelandalı Ernest Rutherford onuruna türetilen bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rutherfordyumun tespit edilemeyen bazı özellikleri; kristal yapısı, manyetikliği, iyonlaşma enerjisi, buharlaşma ısısı, termal iletkenliği, sıvı yoğunluğu, öz ısısı, gerilme direnci, mohs sertliği…

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