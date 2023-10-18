Rutherfordiyum nedir, nerelerde kullanılır? Rutherfordiyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
Süper ağır elementlerin ilki olan rutherfordiyum adını Yeni Zelandalı kimyager Ernest Rutherford'dan almaktadır. Doğada yer almayan, sadece laboratuvar ortamında nükleer reaksiyon sonucu elde edilebilen sentetik geçiş elementlerinden biridir. Rutherfordiyum nedir, nerelerde kullanılır? Rutherfordiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
1964 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsünden Georgy Flerov ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Kaliforniya Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarından Albert Ghiorso ve çalışma arkadaşları tarafından da keşfedilen element radyoaktif bir metaldir. Rutherfordiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Rutherfordiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Rutherfordiyum Nedir?
Elementin kimyasal ve fiziksek özellikleri tam olarak belirlenmemiştir. Görünümü bilinmemesine rağmen metalik formunun gümüş beyaz ya da gri renginde olduğu tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında katı olduğu öngörülür. Elektronegatifliği de henüz bilinmemektedir. Belirlenen özellikleri grubunda yer alan hafniyum, zirkonyum ve titanyum gibi elementlerin özelliklerinden tahmin edilmektedir. Kimi özellikleri hafniyum ve zirkonyum ile benzerlik taşımaktadır.
Rutherfordiyum Nerelerde Kullanılır?
Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir. Başka bir uygulama ya da kullanım alanına sahip değildir.
Rutherfordiyum Simgesi
Element “Rf” simgesiyle ifade edilmektedir. laboratuvar ortamında elde edilebilen yapay, radyoaktif bir element olan ruherfordiyumun doğal ya da stabil izotopu bulunmamaktadır. Radyoaktif izotoplarının sentezi iki atomun birleşmesinden veya diğer elementlerin çürümesinden oluşmaktadır. 16 radyoaktif izotopu bulunur; bu izotoplardan hiçbiri kararlı değildir. En kararlı izotopu Rf-263’ün yarılanma ömrü ise 15 dakikadır.
Rutherfordiyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Rf” sembolüyle temsil edilmektedir. Keşfedilen ilk süper ağır veya transaktinit element olan rutherfordiyumu, Amerikalılar Rutherfordyum, Ruslar Kurçatovyum olarak adlandırmıştır. Bunun nedeni elementin iki ülkede de eş zamanlı olarak keşfedilmiş olmasıdır.
Rutherfordiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 4. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 104'tür. Kaliforniyum-249 izotoplarının karbon-12 izotoplarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.
Rutherfordiyum Kullanım Alanları
Elementin şu anda sadece araştırmada kullanılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir kullanımı veya uygulaması yoktur.
Rutherfordiyum Özellikleri