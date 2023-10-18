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1974 yılında Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarından Albert Ghiorso ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilen elementin isimlendirilmesi konusunda, Amerikalı ve Rus bilim dünyasında uzun süren tartışmalar yaşanmıştır. Seaborgiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Seaborgiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Seaborgiyum Nedir?

Altılı grubun en ağır elementi olduğu düşünülen elementin görünüşünün, oda sıcaklığında gümüşi beyaz veya metalik gri renginde olabileceği öngörülmektedir. Periyodik tabloda krom, molibden ve tungstenin altında 6. grubun en ağır üyesidir. Madde hali oda sıcaklığında katı olarak tahmin ediliyor. Atomlarının çekirdekleri 106 proton içerir. Seaborgiyumun +6 oksidasyon durumu sergileyeceği varsayılmaktadır. Birçok özelliği bilinmemektedir. Kimyasal özellikleri bakımından tungsten ile benzerlik taşımaktadır. Bu nedenle de “eka-tungsten” olarak da adlandırılır. Örneğin; kristal yapısı doğrulanamamakla birlikte türdeşi tungsten gibi hacim merkezli kübik olarak varsayılmaktadır. Yoğunluğu ise 35 grcm3 olarak tahmin edilmektedir.

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Seaborgiyum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece birkaç seaborgiyum atomu yapılmıştır. Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir.

Seaborgiyum Simgesi

Elementin simgesi “Sg” harfleriyle ifade edilmektedir. Kaliforniyum-249 izotoplarının oksijen-18 izotoplarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

Seaborgiyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Sg” sembolüyle temsil edilmektedir. Laboratuvar ortamında sentetik olarak elde edilebilen elementin doğal ve kararlı izotopu yoktur. Bunun yanında bilinen 16 izotopu bulunur ve bu izotopların hepsi kararsızdır. En kararlı ve en uzun ömrü gözlemlenen izotopu Sg-271’in yarılanma ömrü 2,4 dakikadır

Seaborgiyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 6. grubunda yer alan bir element olan seaborgiyumun atom numarası 106'dır. Elementin net olarak bilinmeyen kimyasal ve fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları; yoğunluğu, erime noktası, kaynama noktası, ergime ve buharlaşma ısıları, kristal yapısı, elektronegatifliği, atom yarıçapı, yükseltgenme seviyeleri, elektrik direnci ve sertlik değerleridir.

Seaborgiyum Kullanım Alanları

Şu anda Seaborgium'un herhangi bir kullanım alanı veya uygulaması yoktur. Yalnızca araştırma amaçlı kullanılır. Biyolojik kullanımı ise henüz bilinmemektedir.

Seaborgiyum Özellikleri

Seaborgium ve bileşikleri radyoaktiftir.

Geçiş metallerinin 6-D serisinin dördüncü üyesidir.

Bir insanın hayattayken adını aldığı ilk element olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seaborgiyum, bugüne kadar görülebilir ve gözlemlenebilir miktarda sentezlenememiştir. Bu sebeple erime ve kaynama noktaları başta olmak üzere pek çok özelliği bilinmemektedir.

Doğal olarak oluşan veya kararlı izotoplara sahip değildir. Laboratuvarlarda ağır metallerin bozunması gözlemlenerek ya da iki atomun kaynaştırılmasıyla birçok radyoaktif izotop oluşturulmuştur.

Normal koşullar altında katı halde olduğu ve Tungsten'e benzer vücut merkezli kübik kristal yapıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Günümüze kadar sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir. Çıplak gözle görülemeyen bu atomlar, elementin neye benzediği yönünde bize bilgi verebilecek büyüklüğe sahip değildir.

Elementler arasında hassiyum, meitneryum ve bohriyumdan sonra en yoğun element olduğu tahmin edilmektedir.

İsviçre’deki Paul Scherrer Enstitüsü’nde, farklı seaborgiyum izotopları sentezlenmiştir.

Seaborgiyumun insanlar, hayvanlar ve bitkiler için bilinen herhangi bir biyolojik rolü bulunmamaktadır. Radyoaktif yapısı itibariyle toksik olabileceği öngörülüyor.

Periyodik tabloda yer alan elementlerden sadece ikisinin ismi yaşayan bilim adamlarından esinlenerek verilmiştir. Biri ünlü fizikçi Einstein'ın adına isimlendirilen aynştaynyum, diğeri de Glenn Seaborg anısına isimlendirilen seaborgiyumdur.

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