Ukrayna'nın pazartesi günü Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya'nın Kursk Oblastını hedef almasının ardından, Rusya da misilleme olarak çok sayıda drone ile Ukrayna’yı hedef aldı. Yapılan saldırıda kullanılan drone sayısının rekor olabileceği kaydedildi.

Ukrayna geçtiğimiz hafta, Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzeleri ilk defa kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, alışık olmadık biçimde Ukrayna tarafından yapılan uzun menzilli füzelerin "kısmen" başarılı olduğunu kabul etti. Yapılan saldırılarda tahribat ve asker zayiatı olduğu belirtilirken, bu saldırılara bir misilleme olarak drone saldırılarının da yoğunlaştığı görüldü.

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REKLAM Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor! Haberi Görüntüle Rusya'nın geçen hafta düzenlediği kıtalararası balistik füze saldırısının ardından 26 Kasım Salı günü toplanan NATO yetkilileri, alınacak önlemler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada "NATO, Ukrayna’ya olan desteğini sürdürecek." ifadelerine yer verildi. NATO Sözcüsü Farah Dakhallah, "Rusya’nın bu türden saldırıları ne savaşın gidişatını değiştirebilir ne de bizi Ukrayna’ya verdiğimiz destekten caydırabilir." açıklamasında bulundu.