Rusya ve Çin'den ortak tatbikat

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Rusya Savunma Bakanlığı, 2012'den beri her yıl düzenlenen ortak deniz tatbikatlarının Doğu Çin Denizi'nde füze ve topçu atışlarını içereceğini söyledi.

Tatbikatların temel amacının Rusya ile Çin arasındaki deniz işbirliğini güçlendirmek ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamak olduğu ifade edildi.

Rusya, Varyag uçak gemisi de dahil olmak üzere 4 gemisinin, Çin'in ise 6 gemisinin katılacağını her iki taraftan da uçak ve helikopterlerin de tatbikata dahil olacağı belirtildi.

Rus gemilerinin 1 haftalık tatbikatlara katılmak üzere Pazartesi günü Vladivostok limanından yola çıktığı da belirtildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.